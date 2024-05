La presidenta del departamento de noticias de la cadena ABC, Kim Godwin, la primera afroamericana en el cargo, dejará el puesto que ha ocupado durante los últimos tres años y aseguró que tomó esa decisión tras un periodo de «considerable reflexión».

Godwin sorprendió a los empleados al informarles de su decisión en un correo que les envió el domingo en que no se precisa una fecha e incluso afirmó que tiene previsto dejar el periodismo televisivo por completo, indica el diario The New York Times.

«Estoy segura de que es la opción adecuada para mí mientras miro hacia el futuro y priorizo ​​lo que es más importante para mí y mi familia», indicó en el mensaje.

«Cualquiera que sienta pasión por lo que hacemos sabe que no existe otro negocio como este, por lo que esta no fue una decisión fácil ni rápida”, afirmó a los trabajadores.

De acuerdo con el Times, Godwin deja la empresa en un momento delicado, cuando ABC enfrenta unas elecciones competitivas, un ciclo noticioso caótico y un panorama económico cada vez más difícil para las divisiones de noticias transmitidas en toda la industria.

Varias veces en peligro

Destaca asimismo que el liderazgo de Godwin había estado en peligro varias veces y recuerda que hace tres meses Disney -la empresa matriz de ABC- la degradó al contratar a Debra OConnell para supervisar una nueva división que incluye toda la división de noticias de ABC así como las estaciones locales.Aunque Godwin retuvo su título y había firmado una extensión de su contrato, estaba perdiendo apoyo en su división, asegura además el Times.

OConnell informó por su parte a los trabajadores el domingo que ella continuaría supervisando la división de noticias de ABC mientras forjan «juntos un nuevo camino hacia adelante”.