El Carabobo Fútbol Club empató sin goles este domingo ante Deportivo La Guaira en la vuelta al Polideportivo Misael Delgado.

Los granates regresaron al “Gigante de la Bolívar” con ganas de sumar puntos tras la derrota frente a Estudiantes de Mérida.

El Carabobo salió dominando, buscando llevar el mando del partido frente a su afición. El juego local caía constantemente a la banda de Edwar Bracho, quien se mostró activo en los primeros minutos del encuentro.

El partido estaba muy cerrado para ambos equipos. El Carabobo buscó salir de su campo a través de pases en corto. El Deportivo La Guaira, implementó un juego más directo.

En los granates, el capitán Luis Melo se encargó de meterse entre centrales para salir con el balón jugado. Los dirigidos por Antonio Franco López lograban salir tocando, pero, al llegar a tres cuartos de cancha, les faltaba dar el último pase para sorprender a la defensa naranja.

La Guaira buscó, en su juego directo, abrir las bandas. Los extremos Guillermo Marín y Darluis Paz causaron problemas a los defensas locales generando faltas a favor. Sin embargo, no consiguieron, a través del balón parado, ocasiones claras de gol.

Tras el entretiempo, los granates se convirtieron en protagonistas. Luis Barrios comenzó a ponerse a los mandos del ataque carabobeño. Cada vez que el 10 tomaba la pelota, generaba peligro con sus pases y regates. Su juego clarificaba cada jugada y permitía al Carabobo tener mayor presencia en ataque. Sin embargo, chocaron con la defensa del Deportivo La Guaira, que se encontró protegida en el 4-4-2 propuesto por el técnico Daniel Farías.

Cuando el encuentro vivía sus últimos minutos, Williams Pedrozo realizó un cierre providencial que permitió a los locales mantener su arco en cero y quedarse con un punto en su casa.

Con este resultado, el Carabobo llegó a las 6 unidades, tras ganar un encuentro, empatar tres y perder uno. Los granates, al no recibir gol ante La Guaira, lograron su cuarto arco en cero en cinco partidos disputados en lo que va de campaña. La fortaleza defensiva es una de las claves del equipo de Valencia.

Edson Tortolero: “El ataque es un trabajo de todos”

Edson Tortolero, al finalizar el encuentro, se refirió a la falta de gol en los últimos partidos: “Tenemos un gran equipo, desde el portero hasta el número 30 de la nómina. El ataque es un trabajo de todos. Nosotros seguiremos trabajando. Los errores los vamos a corregir y las virtudes las vamos a seguir haciendo fuertes para conseguir resultados positivos”.

El delantero del Carabobo habló sobre el regreso al Misael Delgado: “Es una alegría volver al Misael. No sólo para mí, sino para el grupo, la directiva, la institución y la gente carabobeña. En el Misael tienes a tu gente que te apoya. Existía ansiedad de volver al Misael. Tuvimos dos años jugando de visitante y al venir acá el que no sienta nervios es porque no siente el fútbol”.

Williams Pedrozo: “Lo principal es mantener el arco en cero”

Williams Pedrozo, uno de los mejores del partido, habló sobre la fortaleza defensiva de los granates. “Lo principal que trabajamos en la semana es mantener el arco en cero. Ese es el objetivo que tenemos en cada partido, que no nos marquen gol”.

El central, en cuanto a la falta de gol, dejó claro que todo está en trabajar. “Es un equipo nuevo, con jugadores nuevos. Poco a poco nos vamos acoplando al sistema del profe y en cualquier momento llegará el gol”.

Ángel Hernández: “Preferimos jugar aquí que en otro estadio”

El guardameta Ángel Hernández, uno de los mejores jugadores en lo que va de campaña, dejó claro lo importante que es jugar en el Misael para el equipo. “Estamos contentos. El equipo ha estado jugando de visitante prácticamente durante año y medio. A pesar del horario un poco incómodo para la afición, igual la gente vino y a medida que nosotros demos resultados, ellos podrán seguir acercándose al estadio”.

“La cancha recién está saliendo de los trabajos que se le hicieron, quizás falte que la aplanen un poco. Pero preferimos mil veces jugar aquí que en otro estadio”, agregó el jugador de 39 años.

El portero también habló de la importancia de sumar tras la derrota frente a Estudiantes de Mérida. “Era importante sacarnos ese partido desastroso allá en Mérida. Hoy fue un partido donde a nivel defensivo se portaron muy bien los muchachos. Pero estamos en deuda todavía. Tenemos que empezar a sumar de tres porque sino se nos van a escapar los objetivos importantes que tenemos”, recalcó el jugador a los medios de comunicación tras finalizar el encuentro.