“Las personas dependientes necesitan de los otros para conseguir lo que quieren. Las personas independientes consiguen lo que quieren gracias a su propio esfuerzo. Las personas interdependientes combinan sus esfuerzos con los esfuerzos de otros para lograr un éxito mayor…” Stephen Covey

Resulta necesario dar la pelea por cada voto que sea posible conquistar. Y eso. tanto Enzo Scarano como Carlos Lozano lo están logrando, con una campaña valiente, incansable y acertada; con declaraciones, caminatas, reuniones y discursos cada vez mejores. Ahora bien, cada uno de nosotros también debe esforzarse, no solo a través de los comunes esfuerzos de campaña, sino también en los contactos personales con amigos, vecinos y compañeros de trabajo, particularmente hacia los abstencionistas y los indecisos que hasta ahora duden por cual opción votar, cada voto hace falta, cada voto suma.

En los últimos días se ha acentuado una particular campaña por la abstención, en uno que otro artículo y por las redes, repitiendo informaciones que no son ciertas, aunque estén acompañadas de algunos argumentos parcialmente lógicos, varios de estos mensajes no llaman directamente a la abstención, pero concluyen que «para que votar si ya el fraude está montado»… «Que si la parroquia San José ya tiró la toalla». Mantengamos la objetividad, evaluemos el daño que producen estas perniciosas informaciones y actuemos en consecuencia. Recordemos que buena parte de los electores no se ocupan de la política, están desinformados y atienden poco a las campañas. No les desanimemos ni permitamos que otros lo hagan. Estemos atentos para desmontar y sacar del camino cualquier estrategia disuasiva que como “guerra psicológica” suele colocar el régimen en estas ocasiones.

De lo que se trata, en fin de cuentas, no es de disputar protagonismos sino de contribuir individualmente a conformar una acción colectiva, consciente, organizada, capaz de dar respuestas coherentes, eficaces y rápidas ante cualquier intento de fraude; contra el ventajismo, contra las burdas maniobras que siempre aparecen a medida que se aproxime la contienda electoral.

Todos esos obstáculos que encontraremos en el recorrido a la recuperación de nuestro estado y de nuestra ciudad, tan solo los podremos vencer mediante la movilización y vigilancia, y generando y participando activa y comprometidamente en una fuerte y decidida estructura política y fuerza testimonial. Es el momento de convertirnos en los verdaderos protagonistas del imprescindible cambio que el país requiere.

Lo hemos mencionado anteriormente: muchos indiferentes tranquilizan sus conciencias y se evitan las enfrentamientos con la realidad diciéndose a sí mismos que la verdad al fin se impone por sí sola y que existe una justicia inmanente. Si bien es cierto que hay buena parte de la ciudadanía pusilánime, aquiescente y desmoralizada, que tranquiliza su conciencia diciéndose que la justicia, por ser inmanente, se impondrá por si sola, la mayoría del país ha tomado conciencia de la verdadera situación a la cual nos ha llevado este régimen y sus secuaces. Qué hacer ante esta realidad se está convirtiendo en un reto ineludible y responsable que debemos asumir para garantizar un mejor porvenir a las generaciones que habrán de sustituirnos. Stephen R.Covey en un conocido libro nos decía que en el mundo existen tres tipos de personas: 1) Las que no saben por qué ocurren las cosas. 2) Las que esperan a que que sucedan las cosas, y 3) las que hacen que las cosas sucedan, lo que nos permite inferir que con su participación, apreciado lector, podremos lograr el resultado anhelado.

En esta oportunidad miles de jóvenes consagrarán su presencia efectiva y le darán vigor y tenacidad a ese noble empeño de conseguir un espacio a paz y al porvenir de nuestro terruño. En poco tiempo estaremos ante una disyuntiva vital y lo mejor sería que nadie decida por nosotros. Que cada quien de manera responsable, realice su mejor esfuerzo en acompañar a los candidatos de la UNIDAD, al rescate de nuestro estado y de nuestra ciudad.

Manuel Barreto Hernaiz