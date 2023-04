Este Miércoles Santo la iglesia católica recuerda a Jesús El Nazareno, a su paso hacia la crucifixión ordenada por el gobierno judío, luego de un juicio cuestionado.

Es uno de los días más llamativo de la Semana Mayor, pues se termina la cuaresma para dar inicio a la Pascua, con el triduo pascual, según la Biblia.

La lectura del evangelio corresponde a San Mateo y narra el pasaje donde Judas Iscariote, se reúne el Sanedrín (tribunal religioso judío) para condenar a Jesús a la crucifixión. La decisión de Judas se ve reflejada como un acto de traición ante una asamblea conformada por 23 jueces pertenecientes a cada una de las ciudades judías del antiguo Israel.

“En aquel tiempo, uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, acudió a los sumos sacerdotes y les propuso: «¿Qué estáis dispuestos a darme, si os lo entrego?» Ellos se ajustaron con él en treinta monedas. Y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo”, san Mateo (26,14-25).

LAS PROCESIONES

Todos los Miércoles Santo se celebran procesiones en distintos sitios del país y del mundo, con la imagen de El Nazareno. La mayoría de los participantes concurren ataviados con vestimenta color morado.

Llevar una cruz y una corona con espinas simuladas, es una opción para los fieles, por eso la mayoría solo viste una túnica morada y participan en ella generalmente para pagar una promesa por salud.

Las procesiones son muy concurridas, aunque en algunos lugares más que otros. Por ejemplo en la iglesia de San Pablo en Caracas, donde la asistencia de fieles comienza a primeras horas de la mañana y se mantiene durante todo el día.

El Nazareno de Achaguas en el estado Apure, es otra imagen religiosa que todos los Miércoles Santo es acompañada por miles de fieles.

PROCESIONES DE VALENCIA

En la catedral de Valencia están programadas misas este Miércoles Santo a las 8:30 am, 9:30 am y 10:30 am. A las 11:30 será la procesión con la sagrada imagen.

Las iglesias La Candelaria, La Michelena y Santa Rosa realizarán procesiones desde sus templos, a las 5:00pm, para concentrarse luego en la avenida La Ferias.