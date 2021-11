El Newcastle United confirmó este lunes a Eddie Howe como su nuevo técnico tras el despido de Steve Bruce y la negativa de Unai Emery.



Howe, que ascendió al Bournemouth desde la League Two hasta la Premier League antes de salir del equipo al término de la temporada 2019/2020, cuando bajó al Championship, se convierte en la primera incorporación del Newcastle desde que fue comprado por un fondo saudí.



«Es un gran honor convertirme en entrenador de un club con la historia del Newcastle. Es un día de orgullo para mí y para mi familia», dijo Howe en un comunicado.



«Es una buena oportunidad, pero también hay mucho trabajo por delante y estoy deseando ir al campo de entrenamiento y empezar a trabajar con los jugadores. Me gustaría agradecerle a los dueños su confianza y a los aficionados cómo me han recibido. Estoy muy emocionado de comenzar este viaje», añadió.



Eddie podrá dirigir su primer partido con el Newcastle después del parón internacional, aunque ya presenció, desde la grada, el empate de este fin de semana contra el Brighon & Hove Albion.



El técnico de 43 años tiene un largo trabajo por delante ya que el Newcastle ahora mismo es penúltimo en la tabla, con cinco puntos, los mismos que el colista, el Norwich, y aún no sabe lo que es ganar esta temporada. EFE.