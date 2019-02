View this post on Instagram

¡Contando los días para estar presente en el concierto #VenezuelaAidLive, juntos uniremos nuestras voces este 22 de febrero por el futuro que tanto hemos soñado para nuestro país! @nacho @lelepons @luisfonsi @ricardomontaner @carlosvives @alejandrosanz @manaoficial @mauyricky @dannocean @alesso @rudymancuso @richardbranson ¡Falta poco para verte libre mi Venezuela amada!