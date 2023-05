Con el objetivo de establecer alianzas comerciales y corporativas, 70 empresarios venezolanos y 20 colombianos se reunieron en la rueda de negocios organizada durante la Expo Fedecámaras 2023.

Se trató de un primer contacto del que se esperan surjan importantes convenios que beneficien económicamente a las partes involucradas.

El integrante del comité organizador de la Expo Fedecámaras 2023, Ernesto Abbas, resaltó la importancia de esta actividad, ya que los empresarios colombianos conocieron de primera mano cuál es la realidad carabobeña para saber ver cómo sus productos pueden adaptarse o no en el mercado nacional.

“Midieron a los socios, conocieron cómo están… en su caso fue una visita exploratoria buscando contraparte para los negocios que tienen en mente”.

Del lado de los venezolanos, el objetivo fue establecer alianzas “que nos permitan recuperar y producir nuevamente en Venezuela y utilizar los canales de comercialización que ya tenemos establecidos en el país”.

En la rueda de negocios participaron empresas de los sectores metalmecánico, alimenticio, químico, textil, plástico y un, fabricante de motos de Colombia, entre otros.

Abbas aseguró que este encuentro fue solo el principio, “ya no hay barreras, están los medios digitales y electrónicos… seguramente se realizarán otras reuniones de manera virtual”.

Recordó que el año pasado se desarrollaron cuatro ruedas de negocio en Carabobo, por lo que se espera continuar con ese programa durante lo que resta de 2023.

A esto se suma que en los propios espacios de la Expo Fedecámaras hay relaciones directas entre las 170 empresas expositoras y las más de dos mil que visitan el evento. “El efecto multiplicador es exponencial porque este es un punto de encuentro entre la oferta y la demanda”.

El gerente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Jesús Saldarriaga Gaviria, agradeció la participación de los empresarios colombianos y resaltó la diversidad de sectores representados en la misión.

«Nosotros estamos trayendo empresas de diferentes sectores, de logística, retail, alimentos, industrias de plástico, motocicletas, que vienen a interactuar cara a cara con los empresarios». Además, destacó el crecimiento en las exportaciones entre ambos países, con un incremento del 55% en enero de 2023 en comparación con el mismo mes del año anterior.

En el evento estuvieron presentes representantes de importantes gremios y asociaciones, como Isabel Taboada, primera vicepresidenta de Fedecámaras Carabobo, quien resaltó las oportunidades de inversión en Venezuela y la capacidad de generar nuevos negocios. También hicieron acto de presencia destacados líderes de la Cámara de Comercio, la Cámara Inmobiliaria de Carabobo, la Cámara de Pequeños-Medianos Industriales y Artesanos de Carabobo, representantes de Analdex y de la Alcaldía de Pereira.

Ciclo de conferencias

Con 11 conferencias cerrará la Expo Fedecámaras 2023 este sábado 27 de mayo. Se trata de una programación que se preparó para exponer sobre las estrategias de mercado que son tendencia y cómo aplicarlas de acuerdo a cada sector.

El integrante del comité organizador del evento, Pedro Borges, explicó que la finalidad es expresar la resignificación del empresario que, sin importar las circunstancias, sigue adelante. “Es como lo que ocurría en la segunda guerra mundial, que caía una bomba y desaparecían espacio, pero al día siguiente se leía un cartel de un comercio que decía “estamos abiertos” … Si cae una bomba, ayudamos al de al lado y seguimos adelante”.

Es así como a las 8:15 a.m. inicia este ciclo de conferencias con “La ciudadanía verde empresarial”, a cargo de Funvive; a las 9:15 a.m. “Inteligencia de mercado: Big data para ventas efectivas”, dictada por Mary Mennuto y Julio Manzo; a las 10:15 a.m. será el turno de Leonardo Dávila y Carlos Aguilera con “Realidad virtual: La próxima frontera en educación y capacitación para empresas”, además de “Los niños y jóvenes del presente ¿creadores o consumidores?”.

A las 11:15 a.m. José Luis Carrasquero hablará sobre “La carne venezolana”; a las 12:00 p.m. José Nicolás Brizuela tocará el tema “La familia como objetivo de responsabilidad social empresarial”; a las 12:45 p.m. Luis Salazar y Miguelángel Herrera abordarán “Registro y defensa de las marcas comerciales en Venezuela” y “Ventas neuro ontológicas: Una ventana ética para el ser”.

A la 1:45 p.m. será el turno de Rubén Canelón y César López, quienes hablarán sobre “Mentalidad infinita para el crecimiento empresarial” y “Oportunidades de inversión en bienes y raíces”; a las 2:45 la conferencia será sobre “Puente de confianza entre España y Venezuela”, a cargo de Robert Concepción; a las 3:20 p.m. Cristian Vicario y Agustín Gastel expondrán sobre “La evolución del transporte de carga en Venezuela”; a las 3:55 p.m. Tulio Dávila y Luis Rodríguez hablarán sobre “Ventas con inteligencia artificial”; y el ciclo de conferencias cierra a las 5:05 p.m. con “La resignificación del empresariado”, a cargo de Ramón March, Humberto Segura e invitados especiales.