Posteriormente quedo seleccionada para rodar el cortometraje “Los elefantes nunca olvidan”, siendo el primer trabajo del hoy premiado y recocido Lorenzo Vigas.

Pensar que este trabajo me abrió no solamente la fascinación por el mundo de hacer películas, sino que también me coloco en una vitrina o sea, me supuso estar a la vista de todos, dentro el gremio cinematográfico local.