*** VÉRTIGOS INSTITUCIONALES. El régimen usurpador de Nicolás Maduro y las fuerzas democráticas de oposición, convinieron, por mandato de la necesidad, de avanzar, esta vez sin cortapisas ni cartas escondidas, hacia un arreglo político que ataque la crisis nacional, en el entendido, compartido por lo demás, que esta “situación no la aguanta nadie”, como lo dijo una vez Carlota Flores, símbolo de la campaña electoral de Herrera Campins, cuando el país de verdad-verdad, era otro, que en nada se parecía al actual. Todos los esfuerzos que se adelantan de lado y lado, apuntan a que, en definitiva, estamos para bien, en vísperas de un cambio, que no se hará esperar. No son cantos de sirena.

*** POR BUEN CAMINO. Al compás con las gestiones del Grupo Contacto, auspicios de la UE, las diligencias de la OEA, de China y Rusia y de las intenciones de buena fe de Noruega, en Caracas, como tenía que ser, sin “guacharaqueos sonoros ni madrugonazos premeditados” se han reunido varias veces con la mayor discreción y urgencia, representantes autorizados de los principales partidos de ambos sectores, y aunque hasta ahora no han finiquitado las bases para un acuerdo formal, lo verdaderamente cierto es que ya tienen los lineamientos esenciales, con un objetivo final: borrón y cuenta nueva, saneamiento de las heridas y el compromiso de recuperar a Venezuela. A toda máquina.

*** INVASIÓN INVISIBLE. En estos escarceos de cara a cara, a nadie, por ahora, se le ha ocurrido abogar por una salida violenta, aunque seguro algunos la cargan en su porsiacaso, y todos, por el contrario, apuestan a la sensatez y a la ponderación, interpretando la gravedad de la crisis venezolana, sin paragón alguno en la historia republicana en la Patria de Bolívar, en donde apenas 20 años atrás, pocos sabíamos que éramos felices, pero éramos, comiendo lo que podíamos, pero comiendo todos los días, comprando poco, pero comprando lo que queríamos y necesitamos, incluyendo las medicinas, con electricidad a toda hora, transporte barato y gasolina en todas partes, y ganando poco en el trabajo, pero lo suficiente para vivir. …Y llegó la brisa y, me la apagó.

*** VECINO AL LADO. Las reuniones se han dado a cualquier hora y en cualquier lugar, con máxima puntualidad. Han asistido con la seriedad de rigor, delegados de la cúpula del PSUV, excluyendo a D. Cabello, quien, empero, se ha hecho representar personalmente, voceros autorizados del régimen de Maduro, incluyendo al cogollo militar, dirigentes de la élite más encumbrada de VP, AD, UNT, BP y PJ.

También, enviados rotativos y selectos de las agrupaciones minoritarias, remando hacia el mismo lado. La agenda parte de un objetivo común y confluye en un mismo propósito. La salida de Maduro es el punto de arranque y la celebración de elecciones, la meta final. La principal discrepancia surge de la forma de desocupar a Miraflores, que sus actuales inquilinos procuran y quieren que sea por la puerta del frente, y no por la de atrás. También desean dejar a un centinela de absoluta confianza, preferiblemente a un tal Padrino López, o a una celadora con las virtudes de Dercy Eloína Rodríguez. La otra parte, además de la voladura sin ruidos del usurpador, insiste en darle vigencia a la transición, con ejercicio pleno a la figura de Juan Guaidó, para garantizar equidad y transparencia en un proceso amplio de relegitimación de todos los poderes. Empate a primera vista.

*** SONÓ LA CAMPANA. Está por comenzar una nueva jornada de las negociaciones, que no solamente se adelantan con total hermetismo, y con protagonistas nuevos, aunque con testigos calificados de antología, como una sería una delegación del Grupo Boston, al que no ha dejado de figurar el gobernador, Rafael Lacava, aunque la semana pasada, cuando se estiraron las coordenadas básicas, brillo por su ausencia, después que había logrado cierto repunte en los corrillos de palacio. El régimen estaría inclinado a aceptar unos macro-comicios, similares a los que convocó Hugo Chávez para relegitimar a todos los poderes públicos de elección popular, desde la Presidencia de la República, Asamblea Nacional, gobernadores y legislaturas regionales, hasta llegar a alcaldes y concejales, que serían a finales de año, pero condicionados a que sean convocadas por la ANC, que los factores políticos y la misma sociedad venezolana en general, no aceptan de buenas a primeras. La fórmula también sería bien vista entre las instituciones que hacen fuerza desde el exterior, que buscan destrabar desde sus respectivas ópticas, y más todavía al conocerse que Juan Guaidó no se resiste a un acuerdo a ese nivel. Segundo round,

*** RODILLA EN TIERRA. Hasta avanzada la noche de ayer, en predios de la AN no se manejaba información precisa sobre la ubicación del diputado Edgar Zambrano, vicepresidente del Parlamento, de quien solamente se sospecha que permanece en las mazmorras de Fuerte Tiuna, en las celdas de terror que construyó hace poco el régimen, una vez que comprobó que no le sería fácil el ejercicio del poder, en las actuales circunstancias. Henry Ramos Allup, secretario general de AD e igualmente perseguido por las huestes de Maduro, ayer desde un lugar cualquiera de Caracas, se mantuvo activo en contacto con la dirigencia de su partido, compartiendo también tareas de Estado con los países y organizaciones aliadas, sobre todo respondiendo con las expectativas de cambio que se han acelerado en los últimos días. Trasnocho de mediodía.

*** PARTICULAR GRAVEDAD. El último registro de fuerzas leales a Maduro, en censo cerrado ayer, con informe confidencial al Alto Mando de las FANB, daba cuenta que en las últimas horas sobrepasa a dos mil oficiales, de todos los rangos y jerarquías, los militares activos que habían desertado en Venezuela, la mayoría cruzando las fronteras patrias, y una porción importante apelando a las bajas en función de servicios. La magnitud de la crisis de la desobediencia, aligera al régimen a buscar alternativas urgentes, sobre todo a estimular acuerdos políticos internos de conciliación, pues no tendría posibilidad alguna de éxito, frente a una eventual confrontación bélica, por muy insignificante que sea, y que no es ni va a ser, lastimosamente, lo que anda en el ambiente. A trocha y moche.

*** MARCHA FORZADA. Los partidos de la antigua unidad democrática de Carabobo, que ahora hacen vida activa en el Frente Amplio, con la misma voluntad y aplomo, han sido persuadidos de estar atentos al comportamiento y resultados de las decisiones políticas en puertas, pero sin alborotar o estimular apetencias grupales o personales, de cara a lo que pudiera ser el futuro inmediato. El mensaje concreto es que no hay tiempo ahora para alimentar aspiraciones ni candidaturas extemporáneas, fuera de foco, porque vendrán tareas y retos para la reconstrucción del país, apelando a las mejores reservas y recursos humanos disponibles y de ninguna manera por colores partidistas, tal cual fue el compromiso de los venezolanos después del 23 de enero de 1958. Oído al tambor.

*** CHOQUE DE TRENES. En la Universidad de Carabobo está por darse un nuevo proceso electoral, de aquellos que eran comunes, tradicionales y hasta beneficiosos en la vida institucional, pero que desde hace 20 años, pasaron a ser joyas para el baúl de los recuerdo, con contadas excepciones. Se tratará de las elecciones para elegir la nueva junta directiva del Instituto de Previsión Social del Personal Docente y de Investigación de la UC –IPAPEDI- con dos fórmulas y candidatos que se las traen, y más en los actuales momentos, recargados de expectativas y dificultades. Un equipo lo encabezará el profesor Santiago Guevara, que abrazó el slogan de la Alternabilidad Democrática, que se acompasa con su lucha política, social y académica, sin rayas ni tachaduras que no sean la constancia y el pundonor; enfrentando al equipo que se mueve alrededor de la reelección de Fermín Conde, un docente de reconocidos credenciales, sobre todo que supo con indiscutible acierto, mantener en alto los valores de la honestidad y el rendimiento de los resultados de su gestión, en las actuales circunstancias. Vengan pa’qué los vean.

*** NO DICE EL TAMAÑO. El próximo sábado será juramentado en un conocido restaurant chino de Valencia, el nuevo comité distrital de AD, encabezado por el diminuto Winston González, con pedigrí en las luchas sociales y políticas en el partido “del pueblo” en Carabobo, en donde ya ocupó la secretaría de organización seccional. Hecho a la medida.

*** MÁS TEMPRANO QUE TARDE. La directiva de Egreamigos de la UC, que lidera desde su fundación la profesora María Luisa de Maldonado, ha sido notificada oficialmente, que esa institución cesará en sus funciones, tal como lo había decidido en febrero del 2018 la actual administración rectoral, bajo la responsabilidad de la profesora Jessy Divo de Romero. Entonces, la medida originó reacción de los sectores que reconocen los esfuerzos de Egreamigos, especialmente en la construcción de su Aula Magna, una obra todavía en fase de ejecución, en la cual la profesora Maldonado entregó parte importante de su vida. Los pocos trabajadores que aún permanecen al servicio de la fundación, serán reasignados en otras dependencias de la UC. MEMORIA EN EBULLICIÓN.

RETAZOS EN TROCITOS: El joven presidente del Concejo Municipal de Valencia, Ixael Navarro, consiguió el apoyo del alcalde Jesús Alejandro Marvez, y en operativo especial se dedicó, personalmente, hasta donde pudo, en devolverle el alumbrado de los techos de las áreas administrativas del edificio municipal, que lucían como bocas de lobos. La acción seguirá en los días por venir, mientras haya electricidad y recursos.

*** Pero, siempre hay un pero. Los trabajadores municipales jubilados se quedaron viendo lejos en el reparto del complemento alimentario, que ha estado entregando el mismo alcalde Marvez, y saber que a estos servidores públicos, hasta la fecha tampoco les han nivelado el salario mínimo al que tienen derecho, y los 18 mil bolívares del anterior beneficio, no les alcanza ni siquiera para el transporte, a la hora de ir a reclamar sus derechos.

*** La crisis del suministro de gasolina, que en Carabobo toca los extremo, se transformado en un “negocio redondo” para los bomberos o despachadores en las estaciones de servicios, puesto que no solamente se aprovechan de las propinas que vienen aparejadas con el suministro del combustible, que hasta se niegan a recibir billetes con denominación menor a 20 bolívares, sino que cobran en dólares el llenado de recipientes, a los que van a comprar gasolina para las plantas eléctricas, por la misma situación del servicio eléctrico.

*** A Guzmán Toro no lo amilanan las dificultades ni los tropiezos devenidos en sus negocios en Valencia. Acosado por el hampa y también por la crisis económica y social que no deja hueso sano, montó en las mismas instalaciones del Páramo, Bar Restaurant en Naguanagua, que ahora remodela unos atractivos puntos de comida rápida, que se han convertido en la sensación del momento.

