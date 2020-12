La consulta popular está en pleno desarrollo, y mientras tanto, las voces que la apoyan se extienden, no solo por parte de los opositores radicales, sino de exdirigentes de la revolución bolivariana, que rechazan la gestión de Maduro. Uno de ellos es Rodrigo Cabezas, exministro de finanzas de Hugo Chávez, quien no vacila en aseverar que la jornada es un nuevo episodio de lucha del pueblo de Venezuela.

La consulta tiene una gran motivación. La primera, es darnos la oportunidad de decirle al mundo que no nos rendimos, es una oportunidad para los venezolanos de decir que podemos expresarnos frente al trauma humanitario, económico y social al que nos llevó la burocracia que hoy gobierna a Venezuela, declaró Cabezas en entrevista con La Verdad.

Ahora como uno de los dirigentes del Movimiento por la Democracia (MPD), afirmó que otro de los motivos para participar en la consulta es que une a dos Venezuela: Los que vivimos aquí y la del exilio.

No estamos con los torturadores, ni con los que han violado derechos humanos, no estamos con los que han conducido a la economía a una tragedia, no estamos con quienes quitaron los partidos políticos, con los que lanzaron a un concejal desde un piso para matarlo, no estamos con los que de una manera u otra convirtieron la revolución bolivariana en un gran fraude social y humanitario. Por eso, vamos a participar, manifestó.

