Expulsado primer grupo de venezolanos desde EE.UU. hacia México (+Video)

La tarde de este jueves, un reportero de la Fox News informó del primer grupo de venezolanos expulsados desde Estados Unidos hacia México, tras la orden emitida por el presidente Joe Biden de impedir el ingreso a los ciudadanos de ese país que traten de llegar a territorio estadounidense de forma irregular.

A través de su cuenta en la red social Twitter, el periodista Griff Jenkins señala que, en el marco del reglamento T42, emitido por el Departamento de Seguridad Nacional, el primer grupo fue expulsado en el puente internacional ubicado entre las localidades de Eagle Pass (Texas) y Piedras Negras (Coahuila, México).

Se realizó mediante un trasbordo desde una camioneta de la Border Patrol (o Patrulla Fronteriza) a otro vehículo del Instituto Nacional de Migración (el INM mexicano). El reportero compartió un video en el que se observa el traslado de un sitio a otro.

BREAKING: First group of Venezuelans being expelled back to Mexico via new DHS T42 rule in van-to-van transfer from BP to INM in middle of international bridge btwn Eagle Pass and Piedras Negras @FoxNews @davidtresnowski pic.twitter.com/hz9KQ3YePy

— Griff Jenkins (@GriffJenkins) October 13, 2022