Familiares y amigos de Yulimar Rojas celebran su oro este domingo. El mundo también festeja

Con evidente emoción se mostraron los familiares de Yulimar Rojas, este domingo, luego que la atleta lograra el primer oro de Venezuela en la justa universal, pero también batiera un récord mundial, con su salto triple de 15,67 metros, en la que se ha convertido en la mejor actuación de los venezolanos en unos Juegos Olímpicos.

Desde las redes sociales trascendió la algarabía de los que seguían su actuación desde Anzoátegui, la entidad que la vio crecer y desarrollar sus primeros pasos como baluarte del atletismo criollo.

“Gracias a Dios. Gracias a Dios lo logramos” podía escucharse en uno de los videos compartidos en Twitter por medios como VPItv.

Además, la madre de la criolla, Yulecsi Rodríguez, con su rostro bañado en lágrimas de felicidad, señaló que no podía creer que lograra ese récord, mientras que su hermana, Yerilda Zapata, de 23 años señaló: “Yo sabía que ella iba por ese récord, desde el principio lo sabía”.

Mientras tanto, Pedro Zapata, su padrastro, quien la crió, saltaba, abrazaba a todos y señalaba eufórico a la AFP: “Ella estaba pequeña, uno veía los Juegos Olímpicos y las campeonas eran muchachas de Alemania, de Rusia, de Francia, y ahora que tenemos una hija de uno aquí, bueno, eso es un orgullo”.

En el sector en que habita su familia todo era felicidad. Sus vecinos expresaban lo “súper emocionante” del último salto ejecutado por la venezolana y con el que rompió la marca mundial.

Fue el caso, por ejemplo, de Nelly de Mota, docente jubilada de 66 años, quien se unió a los allegados de Yulimar, desde las 6:00 de la mañana. “Valió la pena madrugar. Es una emoción demasiado indescriptible, hay que vivirla para saber lo que es”.

En las redes sociales, muchos venezolanos y extranjeros se unieron al júbilo por el logro de Rojas. Desde diarios globales, equipos deportivos, grupos de fanáticos y hasta sus connacionales de a pie, hablan de la consagración deportiva de la venezolana.

Yulimar Rojas of 🇻🇪 leapt 15.67 meters in the women's triple jump at the #Tokyo2020 #Olympics https://t.co/MXrxWcbmLL pic.twitter.com/6SfIFGfwIu

— The New York Times (@nytimes) August 1, 2021