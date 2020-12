Aunque un viejo refrán reza que “de los muertos no hay que hablar nunca, ni siquiera bien” , yo creo que, debido a los efectos que ha causado, sea procedente y, porque no, politicamente correcto, comentar ciertas decisiones tomadas hace más de veinte años por el ex Presidente Rafael Caldera, un hombre que, junto a Rómulo Betancourt y a Jóvito Villalba, ha representado un pilar en el sistema democrático de Venezuela, sobre todo porque esas decisiones han sido determinantes para la vida política del país. Yo se que no se debe juzgar a los hechos históricos y a los hombres del mundo de ayer con la mentalidad, con la experiencia y con el metro moral de hoy día. Podemos tratar de interpretar y de entender ciertas decisiones pero nunca juzgarlas, en primer lugar porque los tiempos han cambiado y luego porque eso cristianamente no nos corresponde.

Por eso no voy a enjuiciar a nadie, porque no tengo la autoridad moral para hacerlo pero, tratando de despojarme de todo espíritu de parte, no puedo no comentar que con el sobreseimiento del Teniente Coronel Hugo Rafael Chávez, autor de un cruento golpe de estado contra el gobierno constitucional del Presidente Carlos Andrés Perez, antes de que fuera sentenciado por los tribunales militares, el Dr. Caldera se hizo responsable en el campo político de más de veinte años de gobierno chavista con todas las consecuencias negativas que eso conlleva.

En efecto con ese indulto se le devolvieron al militar golpista, todos sus derechos constitucionales, permitiéndole presentarse a las elecciones presidenciales del 6 de diciembre del 1998. Hay quien releva al Dr. Caldera de toda responsabilidad alegando que, en resumidas cuentas, a Chávez lo votó el pueblo…pasando por alto el hecho de que el pueblo lo pudo votar justamente porque hubo alguien que lo indultó! Yo no quiero hacer elucubraciones sin fundamento ni mucho menos “pensar mal” porque, como decía un conocido político italiano .. al pensar mal se comete pecado pero casi siempre se adivina… mas inevitablemente cabe la duda de que en ese sobreseimiento, por lo menos sorpresivo haya influido su obsesión reeleccionista y, por ende, su exasperada búsqueda del poder. “Favor con favor se paga” ! ¿Tuvo responsabilidades en el campo político por haber indultado a un militar golpista sin esperar que los tribunales militares emitieran una sentencia? Con serenidad hago esa pregunta con la esperanza de que mis consideraciones póstumas no afecten minimamente su excelente desempeño político, sobre todo en su primer mandato… Paz a Sus restos!

Desde Italia – Paolo montanari Tigri