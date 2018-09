El precio del kilo de la carne de res fijado por el Ejecutivo Nacional en 90 bolívares soberanos no cubre la estructura de costos de producción. Así lo informó el presidente de Fedenaga, Armando Chacín, quien señaló que el precio de este rubro no debe estar en menos de un dólar libre en el país. “Nosotros estamos sobreviviendo, como cualquier ciudadano y sector económico. En ese precio no tenemos la posibilidad de mantener nuestras estructuras de costo.

Sin embargo, sobrevivimos gracias a que hemos dejado de invertir… no tenemos como financiarlo… para aportar más leche y carne el país. Hemos dejado de mantener infraestructura y maquinarias y nos estamos comiendo los semovientes. Cada día tenemos menos carne”, apuntó.

En entrevista en Diálogo con… que conduce Carlos Croes, especificó que la mayoría de los insumos los pagan los ganaderos a precios internacionales, en el mercado negro y con dólar negro. “Desde alimentos concentrados hasta las tuercas para un tractor” Cuestionó que el Ejecutivo Nacional no haya consultado con el sector el precio de la carne de res. “No fue acordado con el gremio”, aclaró.

–No se tomó en cuenta a los sectores cárnicos antes de hacer la primera Gaceta y poner a 90 bolívares el kilo de la carne. Creo que allí estuvo el error…A pesar de que vivimos en un país hiperinflacionario, de alguna forma la idea es tratar de contribuir y poner nuestros costos en la cadena de producción, pero no fue posible.

Pusieron el precio en una Gaceta, precio que no fue acordado por ningún sector… Habíamos quedado, en alguna conversación, de que iban a liberar los cortes que llaman parrilleros, pero esto no ha sido posible. Explicó que en la Providencia se especifica que quedará en manos de los funcionarios de la Sundde determinar el precio de los cortes que no aparezcan en la Gaceta. “Pero estamos esperando una nueva providencia de la Gaceta”, dijo, que especifique que quedan liberados los cortes parrillero.

Con información de El Universal