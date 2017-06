Coral Gables, Florida (VIP WIRE)

“Mi amigo Inciertilio es tan mentiroso que solo debe creérsele la mitad de lo que dice… El problema es, ¿cuál mitad?… Dick Secades.-

-o-o-o-o-

felicesetenta.com… Cuando cumplo años de vida, ya 88 veces, jamás he podido recordar los pormenores de mi nacimiento. Pero hoy, a los 70 años de ver publicada mi primera actividad cómo reportero, recuerdo muy claro al muy alegre Maracaibo de 250 mil habitantes en 1947, cuando Reyito, Mamerta, Cocomoco, Mamblea y Roñoquero eran los personajes más famosos del área; y Teresita Reina, Armando Molero, Cheo Barrios y Jesús Nucete, los cantantes de mayor relevancia. Durante 13 años, para periódicos de Maracaibo y de Caracas, cubrí todas las fuentes posibles. En octubre de 1960 me dediqué al beisbol y he cubierto desde los palcos de prensa más de siete mil 500 juegos. Todos esos laaaaagos recuerdos los quise transmitir a través de un libro que no encontró editor. Esto es para llorar de impotencia…

julioncenmiami.com… Buster Posey, Wilson Contreras y Yardier Molina deben ser los tres receptores de la Liga Nacional en El Juego de Estrellas (julio 11 en Miami). En segunda base, Daniel Murphy y Javier Báez… ¡Digo yo,¿no?!.

doloresalos44.com… Bartolo Colón (Bravos) no abrirá el juego del martes en San Diego, y tampoco lanzó el miércoles con los Gigantes de visita en Atlanta. A los 44 años de edad, sufre dolores en la cintura, pero suponía regresar a la actividad esta semana. Sin embargo, el diagnóstico es que tiene el nervio ciático aprisionado por vértebras. “¡Lo que quiero es que me dejen lanzar!” dijo ayer Bartolo para VIP-WIRE…

acabadoprematuro.com… Además de 12 de sus peloteros en la lista de los lesionados, el mánager de los Mets, Terry Collins, tiene que sufrir al shortstop dominicano José Reyes, bateando para 192. Por eso, parece desesperado por la reaparición del guaireño Asdrúbal Cabrera, uno de los inhabilitados, quien es su shortstop regular. Reyes parece acabado, apenas a los 34 años de edad. No batea cerca de 300 desde 2011.

paloypaloypaloy.com… Tres de los cinco mejores bateadores de la Liga Americana son latinoamericanos, Aaron Judge (Yankees) 335, Leury García (Medias Blancas), dominicano, 332; José Altuve (Astros), venezolano, 326; Corey Dickerson (Rays) 325; y Starling Castro (Yankees), dominicano, 324.

loquevadeayerahoy.com… De Jake Arrieta (Cachorros) decía el año pasado, por estos finales de junio su agente, Scott Boras, que después de la temporada 2017, podría exigir 150 millones de dólares por cinco temporadas. Pero la velocidad de su recta ha descendido en dos millas y media, y su efectividad de 1.77 subió a 4.64. Podrá ser agente libre, pero no cobrar el dinero soñado.

NOTA.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

[email protected]

@juanvene5