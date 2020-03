El presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, indicó que el régimen de Nicolás Maduro miente sobre la emergencia por coronavirus que afecta a Venezuela. Los hospitales no cuentan con los mínimos adecuados. Son unos embusteros, subrayó.

Si tuviéramos agua y jabón en los hospitales tendríamos 50% de la patología controlada, pero eso no lo tenemos. Además los centros de salud solo cuentan con 5% de medicamentos, señaló en declaraciones a El Nacional:

En entrevista con El Nacional recalcó que la salud en el país está en precarias condiciones, por lo que es urgente hacer énfasis en la prevención.

Si llegamos a tener una virosis tan agresiva como en otros países entonces si es verdad que estaremos hablando de una mortandad de marca mayor, manifestó.

En esta situación es imposible que el paciente afectado salga con bien, recalcó.

Aparte los afectados necesitan un respirador, una cama en terapia intensiva, y en Venezuela en vez de tener 1.500 lo que tenemos son 80 o 90, detalló León Natera.

El dirigente gremial indicó que el hospital J. M. de los Ríos, por ejemplo, hace tres semanas cerró la terapia intensiva. El hospital pediátrico Menca de Leoni, en San Félix, tiene dos años cerrados. El hospital Periférico de Coche está cerrado desde hace tres años, y a pesar de eso lo colocaron como un hospital centinela, afirmó.

La gente de Sarare, en Lara, rechazó cuando salió la lista que el hospital estuviese como hospital centinela porque hace mucho tiempo que no funciona, aseguró.

Una cosa es lo que dicen y otra la que hay, manifestó el médico.

Se preguntó cuántas camas de terapia intensiva funcionan en la Maternidad Concepción Palacios. Ninguna, contestó.

¿Y en el Domingo Luciani? Dos camas, detalló.

Los hospitales podrán tener camas puestas, si acaso, pero que tengan un ventilador que funcione, no hay, recalcó el dirigente gremial.

El regimén de Nicolás Maduro le miente al país, afirmó. Es un embuste decir que hay 1.200 camas de terapia intensiva en Venezuela, recalcó.

No hay recursos

El presidente de la FMV especificó que en el hospital José Gregorio Hernández de los Magallanes de Catia no se protege la salud de los trabajadores y pacientes.

«Allí le están dando un tapabocas cada 24 horas al equipo de salud, un utensilio que debe ser cambiado cada dos o tres horas porque se infecta, se llena de saliva. Pretenden de paso que la ropa descartable, que se quita el paciente o el médico, el que llegue se la ponga otra vez», manifestó.

Ministro de utilería

León Natera rechazó que la gestión de la emergencia sea liderada por el ministro de Información y Comunicación del régimen, Jorge Rodríguez, y por militares. Carlos Alvarado es un ministro de utilería. Le dan muy poca participación y habla muy poco, afirmó.

El que debería dirigir es el ministro. Tendría que tomar la palabra y llevar la voz cantante en esta crisis. Debe demostrar que está capacitado para dirigir la salud del país, indicó.

Tratamiento

El coronavirus no tiene tratamiento, recalcó. Dijo que se ha usado la cloroquina porque algunos países han experimentado algún éxito, sobre todo en Estados Unidos. Pero no con el interferón, eso no sirve para nada, aseguró.

El médico venezolano no debería caer en ese juego, afirmó.

Señaló asimismo que no hay garantía de que los profesionales de la salud venidos de Cuba a colaborar en la emergencia sean médicos.

Evolución

León Natera es cauto con lo que viene, después de mirar las carencias en los centros de salud venezolanos, la forma de gestionar la emergencia y ver la agresividad con la que se expande el coronavirus.

Aquí tenemos dos gobiernos, uno de hecho y otro de derecho. El de hecho es el que ejecuta y habla de poco menos de 100 casos; por otro lado el de derecho, el que preside Juan Guaidó, señala que hay 200 casos. Lo que digo es que hay que actuar con unidad de criterio, porque a fin de cuentas estamos afectados todos los venezolanos, expresó.

Espero que tengamos soluciones verdaderas y no mentiras como la del interferón o de que hay 1.200 camas de terapia intensiva, aseveró León Natera.

Con Información de El Nacional