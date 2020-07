View this post on Instagram

GNB retuvo lote de 22.825 pastillas ilegales procedentes de Brasil en el estado Bolívar _ Una nueva retención de medicinas transportadas desde la República de Brasil sin documentación legal, fue retenida por efectivos militares del Comando de Zona N° 62 en el estado Bolívar. _ El G/B Adolfo Rodríguez Cepeda Comandante de Zona N° 62 informó que durante un procedimiento realizado por efectivos militares adscritos al Punto de Atención al Ciudadano “San Ignacio” del Destacamento N° 623 en la población de Santa Elena de Uairén, fueron retenidas 22.825 pastillas de distintas marcas y para diferentes patologías. _ El G/B Rodríguez Cepeda destacó que la mercancía era transportada por el ciudadano Jorge Leobaldo Lara Baldallo (43) en un vehículo marca Internacional modelo Workstar 7600 tipo gandola, color rojo procedente de la población de Santa Elena de Uairén con destino a Ciudad Bolívar. _ “Este ciudadano transportaba estas medicinas sin la documentación legal de procedencia de la mercancía importada desde Brasil, por ello dicho procedimiento ha sido colocado a orden de la Aduana Principal Ecológica de Santa Elena de Uairén”, refirió el Comandante de Zona N° 62. _ El G/B Rodríguez Cepeda indicó que entre la mercancía incautada resaltan 300 blíster de Losartana Potásica de 50mg, 420 blíster de Omeprazol de 20mg, 300 blíster de mono nitrato de isossorbia de 20mg, 105 blíster de clorhidrato de propanolol de 40 mg, 100 blíster de atenolol de 50mg, 10 blíster de atenolol de 50mg, 55 blíster de digoxina de 0,25 mg, 24 blíster de gliconil de 5 mg, 20 blíster de torsilax de 30mg, 20 blíster de diclofenat potásico 50mg, 13 blíster de loratadina 10 mg, 05 blíster de besilato de anlodipino de 5 mg, 10 blíster de dexason de 4mg, 15 blíster de clorhidrato de mertfomina de 500 mg, 02 cajas de pentoxifilina de 400mg y 01 caja de flavonid de 500 mg, sin poseer la documentación legal correspondientes. _

