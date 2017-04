El gobierno de España exigió este sábado a la organización separatista vasca ETA que pida perdón y se disuelva, insistiendo en que no espere ningún trato de favor tras entregar una lista de depósitos de armas a las autoridades francesas.

“La actuación llevada a cabo hoy por la banda terrorista no es más que la consecuencia de su derrota definitiva por la democracia española”, señaló en un comunicado, subrayando que “ETA está operativamente derrotada, sin futuro”.

“La única respuesta lógica a esta situación es anunciar su disolución definitiva, pedir perdón a sus víctimas y desaparecer, en vez de montar operaciones mediáticas para disimular su derrota e intentar sacar un rédito político de la misma”, añadió.

El gobierno español de Mariano Rajoy señaló en el comunicado que no valorará el armamento entregado hasta que no sea analizado por las autoridades francesas e insistió en que su posición no cambiará.

“Los terroristas no pueden esperar ningún trato de favor del gobierno y mucho menos impunidad a sus delitos”, advirtió en el comunicado.

La policía francesa recibió este sábado a través de unos intermediarios una lista con ocho depósitos de armas y explosivos de la organización separatista vasca, que había prometido un desarme total.

Según el ex presidente de la Liga francesa de Derechos Humanos, asociado al proceso, Michel Tubiana, estos zulos contienen 120 armas de fuego, tres toneladas de explosivos y miles de municiones.

Fundada en 1959, ‘Euskadi Ta Askatasuna’ (País Vasco y Libertad) renunció definitivamente a la lucha armada por la independencia del País Vasco y Navarra en 2011, dejando detrás suyo 829 muertes entre 1969 y 2010.

Hasta ahora había rechazado desarmarse y disolverse como exigían los gobiernos español y francés y reclamaba una negociación sobre el futuro de sus 360 miembros encarcelados en los dos países y los escasos militantes en libertad.

La policía francesa lanzó un operativo para localizar los escondites del arsenal, ubicados en el departamento de los Pirineos Atlánticos del suroeste francés, fronterizo con España.

El ministro de Interior galo, Matthias Flek, aseguró que esta entrega es “un gran paso”.