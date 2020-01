El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se encuentra en Bogotá, Colombia para participar en la Cumbre Antiterrorista, que comenzará a partir de este lunes 20 de enero.

A través de la red social en Twiiter el periodista de la agencia Associated Press, Josh Goodman, dio a conocer que el líder opositor venezolano Juan Guaidó, ha desafiado la prohibición de viajar del régimen de Nicolás Maduro y se encuentra en Colombia para una reunión con Mike Pompeo. Despues ira de gira por Europa y EEUU. Es la segunda vez que viaja fuera de su pais a pesar de una prohibicion de salida.



La cita de este lunes tiene una alta relevancia en la agenda internacional de Colombia, toda vez que la lucha contra el terrorismo y la crítica situación de Venezuela por cuenta de el régimen de Nicolás Maduro son dos temas claves para el país.

Washington encabeza la presión internacional para la salida de Nicolás Maduro, a quien considera un “dictador”, y apoya los esfuerzos del líder Juan Guaidó, a quien reconoce como presidente interino, para la celebración de elecciones “libres y transparentes”.

Durante una sesión informativa realizada bajo condición de anonimato, el alto diplomático dijo que en Bogotá, Pompeo se reunirá con el presidente Iván Duque, y aprovechará para “felicitar al pueblo y al gobierno colombiano por recibir a más de 1,63 millones de refugiados venezolanos que huyen de la corrupción, la represión y las políticas desastrosas de Maduro”, en el poder desde 2013.

Más de 4,6 millones de personas han abandonado Venezuela en los últimos años, según la ONU.

