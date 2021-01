“El gobierno de Nicolás Maduro impide la entrada al país del Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para mantener un control social”, condenó una vez más Juan Guaidó, presidente interino de la Asamblea Nacional.

Guaidó, líder de la Asamblea Nacional (AN) electa en el año 2015 cuyo nuevo período adicional fue reinstalado el pasado 5 de enero de este año 2021, luego de que fuese aprobada la reforma al estatuto de la transición que avala la continuidad administrativa del Parlamento, reiteró su acusación contra la administración madurista.

A juicio del parlamentario, quien también es reconocido por más de 50 países de la comunidad internacional como presidente encargado de Venezuela, “es Maduro quien mantiene su negativa porque a dar acceso a esta ayuda, para la distribución de comida como parte de su mecanismo de control social”, destacó.

“Es él quien no ha permitido que entre en Venezuela, porque es parte del mecanismo de control social de la dictadura de Maduro la distribución de alimentos discrecional para poder controlar, y por eso hoy el Programa Mundial de Alimentos no ha podido entrar a pesar que hablan que 9,3 millones de venezolanos están en inseguridad alimentaria”, expone Guaidó en un video posteado en las redes sociales.

Guaidó asegura que el mandatario prefiere no acordar con el PMA, pero también perseguir el espacio humanitario generado desde Venezuela al no permitir visas a Médicos Sin Fronteras y perseguir a organizaciones no gubernamentales “simplemente por trabajar en este momento”.

La denuncia de Guaidó coincide con un las declaraciones hechas por dos fuentes a Bloomberg hace un mes, quienes relataron que Maduro bloquea ayuda alimentaria de ONU porque él quiere distribuirla, reseña talculdigital.com.

Esa vez revelaron que el acuerdo que permite a la Agencia de Alimentos de la ONU traer ayuda a Venezuela está atascado ya que Nicolás Maduro insiste en controlar él la distribución de los alimentos a través de sus programas.

Guaidó enfatizó que Nicolás Maduro busca “ganar tiempo” y por esa razón insiste en hablar de un supuesto mecanismo de diálogo político desde la AN electa en los cuestionados comicios del 6 de diciembre.

“¿Qué va a hacer la dictadura (de Maduro)? Va a tratar de convertir una negociación o una mediación en un fin en sí mismo, y no lo es, (un diálogo) es un mecanismo para lograr una solución. Negociación o no negociación como mecanismo de utilización del concepto para ganar tiempo. No, hoy el dilema en Venezuela es democracia contra dictadura, libertad contra opresión”, subrayó Juan Guaidó.