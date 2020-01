El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, se dirigió al país este jueves para ratificar que pese a los intentos de saboteo a través de agresiones, por parte del régimen y de grupos de civiles armados, seguirán con las actividades programadas en la calle y llamados a los venezolanos, para conmemorar un día tan histórico para el país como lo es el 23 de enero.

“El 23 de enero es un día importantísimo en la historia de Venezuela, este país que desde que se convirtió en República en 1830, solo había vivido entre la guerra civil, la dictadura y los gobiernos militares. El 23 de enero se abrió a la democracia y pudimos durante 40 años desarrollar una aproximación democrática, que permitió que cualitativa y cuantitativamente el país diera un salto hacia el futuro y mejorara de manera contundente.

El parlamentario recordó que luego de ese día histórico para todos los venezolanos, se acordó el Pacto de Punto fijo. “Desde mi perspectiva el Pacto de Punto Fijo representa el acuerdo de gobernabilidad más importante que se ha hecho en la historia republicana de Venezuela, que permitió que esa democracia pudiera desarrollarse en el transcurso del tiempo, pero también después de ese pacto de Punto Fijo, y del proceso electoral en el que resultó electo Rómulo Betancourt como presidente de la República, vino otro hecho importante que fue cuando en 1961 nos dimos una Constitución por encima de las diferencias, hasta el punto de que quienes no habían participado en el pacto de Punto Fijo como el partido comunista de Venezuela, suscribiera también la Constitución de 1961, se puede decir que es la Constitución que más consenso ha tenido para la construcción de la democracia en Venezuela”.

Guanipa aseguró que tiene que ser una fecha para ser recordada por todos los ciudadanos venezolanos, porque ese día tiene en sí el espíritu de esa democracia y esa libertad que hoy se ha perdido en Venezuela.

“La mejor demostración es lo que hemos pasado el día de hoy, cuando grupos terroristas armados, han impedido la realización de la actividad donde la teníamos prevista, pero a pesar de eso nosotros insistimos en que la AN son sus diputados y que nosotros estamos acompañando al pueblo en su lucha por la libertad de Venezuela”.

Por su parte Guillermo Tell Aveledo orador de orden de la actividad, historiador y decano de la escuela de estudios políticos de la Universidad Metropolitana, dijo que “normalmente estaríamos reunidos en el hemiciclo de la AN, en condiciones normales, pero no es la realidad, hoy los ciudadanos estamos luchando por la democracia, cuya herencia poseemos. No nos hemos dejado derrotar ni tentar por ofertas engañosas, abusos ni torturas de este régimen. Ustedes, los venezolanos son testimonio de esa democracia. No hay democracia ni República si sus ciudadanos no cumplen el deber del amor por la patria, por su territorio y por sus riquezas”.

CCN