Hoy y Después en Valencia

Domingo 06 de diciembre de 1981

La Escuela de Artes Plásticas Arturo Michelena, la institución fundada por el maestro Braulio Salazar, y que tan destacados artistas ha dado al país se encuentra atravesando por una difícil situación económica, producto de la desatención que nuestros gobernantes han dado a los pedimentos que sus directivos han hecho en procura de adecuarla a los requerimiento de los tiempos.

Esta benemérita escuela siempre ha sido una especie de pariente pobre del sistema educativo. Los sueldos de sus profesores son insignificantes, y si ellos prestan sus servicios a la institución es por cariño a ella y no porque es un medio de subsistencia. La dotación para la enseñanza cada año se reduce más y llega a tanto marginamiento que sus pensums de estudios no son reconocidos por el Ministerio de Educación.

La situación se ha deteriorado en forma preocupante. Se le ha planteado a los legisladores, a los que se en cargan de repartir los millonarios presupuestos del estado, a los funcionarios que tienen bajo su responsabilidad los asuntos de la educación y la cultura; pero nadie presta atención al problema. No hay real es la respuesta.

La Escuela tiene un número considerable de estudiantes, proveniente de diversas regiones del estado, entre los cuales están futuros valores de nuestras Artes Plásticas. Hay profesores excelentes. Pero esto parece no importar a nadie. No hay real, es la frase que pretende llamar al conformismo a nuestros trabajadores culturales. Ahora la situación se ha empeorado, pues las instalaciones eléctricas han sido carcomidas por el tiempo hasta no funcionar; por lo cual es imposible que en las noches se pueda trabajar. Profesores y estudiantes ya no encuentran a quien reclamar; porque la frase está a flor de labios: no hay real. Será entonces necesario esperar la campaña electoral para preguntar dónde están los reales?.

RADIO

8 a.m. Concierto en Radio Latina, una selección de exquisitos fragmentos musicales, que nos ofrece don Santiago Sánchez González. A las seis de la tarde Wilmer Rafael Hernández, en Grandes Artistas Grandes Éxitos presentará al grupo Foreigner y al cantante SteVe Nicks. Hablemos de Valencia, es un excelente microprograma, producido por Víctor Cadet, que podemos escuchar a la 1:55 del mediodía de lunes a viernes; y sábado y domingo a las 5:55 de la tarde.

ARTES PLÁSTICAS:

XXXIX Salón de Artes Plásticas, un evento, calificado por la gente seria como la confrontación más importante de lo que se hace en la especialidad en Venezuela. A no faltar, pues el próximo domingo será clausurado /

IX SALÓN NACIONAL DE LAS ARTES DEL FUEGO: una muestra de cerámicas, esmaltes sobre metales y joyas, que es todo un acontecimiento por la calidad y belleza de las piezas presentadas.

ESTHER OJEDA presenta pinturas y sedas pintadas, en una demostración de sus anplios conocimientos del color. Centroarte El Parque. Abierto de 4 a 8 de la noche.

VARIEDADES:

PARA CELEBRAR EL CUMPLEAÑOS DE LA REVISTA FACETAS en la Plaza de El Viñedo, a partir de las diez de la mañana de hoy habrá espectáculos folklóricos, de los cuales destacará la parranda de Feliciano Carvallo, que viene de Guigue en procura del rescate de nuestras tradiciones.

TEATRO DE LA CAMPANA, a las 11 y a las 4 de la tarde tiene su acostumbrado show para los niños con payasos y todo. A las ocho de la noche continua Las Alegres Cantáridas, interpretado por el grupo La Huella, dirigido por Arcadio Padrón.

ATENCIÓN OFICINA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR los cines de Valencia se hacen acreedores de una inspección dada la mala calidad de los productos que ofrecen al público.