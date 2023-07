Incertidumbre reina en Guatemala tras suspensión de partido que avanzó a balotaje

La incertidumbre se ha convertido en la protagonista este miércoles de las elecciones en Guatemala, después de que por la tarde se oficializaran los candidatos que avanzarán a la segunda vuelta presidencial, al mismo tiempo que se suspendía al partido de uno de ellos.

En un lapso de 60 caóticos minutos, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala oficializó el avance de la ex primera dama Sandra Torres Casanova y el académico Bernardo Arévalo de León al balotaje el 20 de agosto próximo, una decisión que se demoró 17 días por recursos judiciales.

Sin embargo, casi al mismo momento, el Ministerio Público (MP, Fiscalía) informó que el partido de Arévalo de León, Semilla, quedaba cancelado penalmente por orden de un juez del Organismo Judicial guatemalteco, a su solicitud.

«Nosotros no hemos sido notificados o no lo sabemos. Estábamos en reunión de pleno y no tenemos conocimiento en este momento de los alcances de la resolución», aseguró Irma Palencia, presidenta del tribunal, al respecto de la posible suspensión de Semilla.

Por tanto, el Tribunal Supremo Electoral dijo desconocer al respecto por el momento y ordenó la segunda vuelta presidencial para el próximo 20 de agosto, como estaba programada en el calendario electoral.

«Hoy la noticia es que se oficializaron los resultados rumbo a la segunda vuelta», añadió el magistrado Gabriel Aguilera, ante la consulta de los periodistas sobre qué sucedería con Semilla.