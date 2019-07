Jazz 4 Sinfónico, agrupación de cámara de la Orquesta Sinfónica de Carabobo, presentará este domingo 21, un espectáculo musical dedicado a los más pequeños de la casa y para el disfrute de toda la familia.

Esta agrupación conformada por Gustavo Rojas (Batería), Álvaro Granadillo (Cuatro/Guitarra), Eulalio Toledo (contrabajo) y Juan Vega (Saxofón), interpretará con gran maestría una gran variedad de piezas musicales marcadas por ritmos tales como el Jazz, Bossa nova y Boleros.

El primero un estilo musical nacido a finales del siglo XIX en las comunidades Afroamericanas, caracterizado por tener una estructura base de ritmo y acordes sobre la cual los músicos van improvisando diferentes melodías con repetidas intervenciones solistas.

La Bossa Nova (la voz nueva) es un género musical popular brasileño derivado de la samba y fuertemente influenciado por el Jazz, y el bolero es un género musical cubano que se popularizó en toda Hispanoamérica.

El repertorio incluirá bandas sonoras de clásicos infantiles como la Pantera Rosa de Henry Mancini y Toy Story (You ́ve got a friend in me, de Randy Newman), los boleros: Motivos de Italo Pizzolante y Sabor a Mi de Álvaro Granadillo (Cuatrista y Guitarrista de la OSC), entre muchas otras.

La cita es el domingo 21 de julio de 2019, a las 11 am, en el Salón Caroní, Planta Baja del Hotel Hesperia WTC Valencia. Entrada Libre.

La junta directiva de la OSC invita a acompañarlos y seguirlos por sus redes sociales: Instagram @sinfocarabobo, Twitter @sinfonicarabobo, Youtube sinfocarabobo.