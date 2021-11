Isabel Santos, Jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, presentó este martes 23 de noviembre el informe preliminar sobre las elecciones regionales y municipales del pasado domingo 21 de noviembre.

Santos durante su discurso y con la voz quebrada, aprovechó para enviarle un saludo fraterno a todo el pueblo venezolano, y agradeció por la forma en que recibieron a la Misión.

«Quiero acabar mi intervención dirigiendo un saludo fraterno al pueblo venezolano, y agradeciendo la forma en como nos han recibido», expresó.

Detalló que durante sus 10 años de experiencia en misiones de observación electoral, el contacto con los venezolanos ha sido el más impactante.

«Ha sido el contacto más impactante que he tenido con un pueblo durante una misión como esta. Le pido que me disculpen por emocionarme pero no puedo contenerlo», expresó.

Santos aseguró que a la misión le quedó claro que los venezolanos necesitaban la presencia de los observadores internacionales en este proceso electoral.

«A todos muchas gracias por todo, no hay palabras para agradecer todo lo que hemos vivido aquí», agregó.

En ese sentido, abogó por iniciar un diálogo entre todos los sectores para lograr un mejor futuro.

«Lo que me queda de esto es que el pueblo venezolano quería esta misión. Hay que iniciar un momento de diálogo con todos para lograr un futuro mejor. Eso es lo que nos queda», sentenció.