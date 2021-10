El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Perú ordenó este jueves 21 de octubre la prohibición de salida del país por seis meses a Richard Rojas, designado embajador de la nación andina en Venezuela, quien es investigado por presunta corrupción durante la campaña con el partido Perú Libre.

La sentencia del referido tribunal ocurre luego que la Fiscalía de ese país solicitara una medida de prohibición de salida de Rojas, una figura muy cercana a Vladimir Cerrón, el presidente del partido Perú Libre, reseña Tal Cual.

A él se le atribuye la colaboración en la ejecución de transferencias y ocultamiento de la presunta financiación ilegal de la última campaña electoral del ese partido y por eso el Ministerio Público lo incluyó en septiembre en la investigación por el caso denominado «Los Dinámicos del Centro».

En el escrito judicial se explica que es por esta razón que no se le dejará salir de Perú al menos hasta abril de 2022.

Richard Rojas Gómez, fiscal que lleva el caso del designado embajador, pidió en principio un año para esta medida con el argumento de «ayudar al investigado a sustraerse de la persecución penal que viene realizando el Ministerio Público» y detalló que cómo se puede hablar de un arraigo al hogar o al trabajo «si lo que se pretende es retirarse del país para dedicarse a un tema funcional que nunca se ha dedicado en su vida».

Por su parte, Richard Gómez García -el designado embajador- calificó de «excesiva» e «innecesaria» la solicitud hecha por la Fiscalía y recordó que es el presidente Pedro Castillo quien decide y propone a las personas que serán nombradas como diplomáticos.

Sin embargo, dijo estar dispuesto a renunciar a su cargo para que se lleve a cabo la investigación.

“Si la Fiscalía recomienda mi permanencia en el Perú, yo encantado hago la cancelación de dicha designación. No me aferro a ningún cargo, pero hasta el día de hoy no he sido notificado (de ningún tipo de impedimento para salir del país”, respondió al ser consultado sobre un riesgo de fuga de su parte gracias a su puesto en Venezuela.

Además, manifestó su opinión sobre Venezuela al decir que en nuestro país existe democracia.

“Yo estuve como en el año 2018 en las elecciones de Venezuela. Yo estuve viendo las elecciones y se dieron de una manera transparente y tranquila”, dijo. “Para nosotros, nuestra postura partidaria es que Venezuela es democrática. En Perú también hay persecución política como la que estamos viviendo los militantes de Perú Libre”, aseguró.

Con Información de Tal Cual