“Julia tiene Sugar” resulta ser la primera propuesta del cine venezolano de este 2024, en llegar a las salas de cine, toda una comedia romántica del realizador y guionista José Antonio Varela, quien también fue responsable al escribir y dirigir “Un cupido sin puntería”, películas que se centran en historias de parejas.

Este nuevo estreno entrelaza una historia ligera y un drama, marcado por una optimista mirada al amor verdadero, que abarca por igual a mujeres y hombres, contándose un divorcio en puerta y como se va desarrollando; ver a una mujer que seduce, por llegar a ser el interés de alguien y por último, pasearse por las relaciones de generaciones distintas, o sea de la joven Alejandra y el adulto Ricardo (los protagonistas), cuya historia posee una clara alusión a “Pretty Woman” de Garry Marhall (1990)

Gustavo Velutini Luning

@cinefilo50

“Julia tiene Sugar” es una co-producción de la firma internacional Somos Films, en combinación con las firmas venezolanas Jackson Gutierrez, Divarte Cine y Producciones Etiopía, cuya distribución en Venezuela es gracias a Mundo D Película, filial de Cines Unidos.

La empresa Somos Films está presidida por Luis Villanueva, cuyas oficinas están en la ciudad de Miami, Estados Unidos, quienes vienen siendo noticia desde el año 2018, sumando hasta la fecha 14 largometrajes, permitiéndoles co-producir con México, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, entre otros, abarcando múltiples géneros en sus co-producciones, tanto de comedia, drama histórico, melodrama, thrillers y ficción.

Hasta el momento han buscado co-producir en Venezuela, cuya sociedad está ligada a tres comedias románticas: “Un cupido sin puntería” con Luis Gerónimo Abreu, Claudia LaGatta, el gran actor de teatro Anibal Grunn, Sheila Monterola, Adriana Romero y Vicente Peña (teniendo un rol con mucho humor): “La chica del Alquiler” del realizador Carlos Caridad Montero y ahora, “Julia tiene Sugar”, esta última está protagonizada por Alejandra Sandoval y Jorge Reyes.

Con ellos, Greisy Mena, Randy Piñando, Estrella Hurtado, Adriana Romero, William Cuao, el actor colombiano Fernando Solórzano (mejor conocido como “El Flaco Solórzano”) y la joven debutante Valeria Sandoval.

También destacan las participaciones especiales de Antonio Delli y Jackson Gutiérrez, además, están el consagrado Aníbal Grunn y la estupenda Francis Rueda, con brevísimas escenas, lo que suele conocerse en el mundo del cine, como cameos. Ellos dan vida a los enlaces desde Canadá, con la firma de abogados de Venezuela, que representan Alejandra y Ricardo (encarnados por Greisy Mena y Jorge Reyes).

José Antonio Varela… Una carrera polifacética tras las cámaras

José Antonio Varela es todo un polifacético de la industria filmica venezolana, al abarcar las facetas de guionista, producción y dirección, cuya carrera comenzó notablemente en 2007 al estrenar su primera película, «La Clase», un drama romántico que subraya las diferencias de clase, con el connotado Asdrúbal Meléndez y los jóvenes Carolina Riveros y Laureano Olivares, Este título participo en la Selección Oficial en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana (Cuba) en la categoría de Ópera Prima. También se paseo por el Festival Internacional de Viña del Mar (Chile) y por el Festival Cinesul de Río de Janeiro (Brasil), donde obtuvo Mención Honorífica del Jurado.

Posteriormente dirigió “Comando X” (2008), “Un cupido sin puntería” (2022) y ahora “Julio tiene Sugar”.

Paralelamente José Antonio ha destacado por su labor de guionista, al escribir “1, 2 y 3 mujeres” (2008), “Muerte en alto contraste” que dirigió César Bolívar, con Erich Wildpret, Julio Alcázar (ya fallecido), Dimas González, Juan Manuel Laguardia y María Cristina Lozada (2010), la comedia romántica “Amor Cuesta Arriba” (2015), “Maisanta” (2016) y por supuesto “Un cupido sin puntería” y “Julia tiene Sugar”.

José Antonio Varela también se desenvuelve como productor, no solo para sí mismo, sino para otros directores. Faceta que inicio en 2010 al co-producir el film cubano “Boleto al paraíso” de Gerardo Chijona, en otro tanto ha estado en la producción del film boliviano “Insurgentes” del guionista y realizador Jorge Sanjinés (2012) y de la cinta chilena, “Allende en su laberinto” del consagrado Miguel Littin (2014).

En Venezuela ha co_producido “Una Mirada al Mar” con Asdrúbal Meléndez (2011), la exitosa “Piedra, papel o tijera” de Hernán Jabes (2012), la ganadora del Premio Goya a Mejor Film Iberoamericano, “Azul y no tan Rosa” de Miguel Ferrari (2012), la comedia “La Pura Mentira” de Carlos Daniel Malavé (2012), “Nena, salúdame al Diego” de Andrea Herrera Catalá (2013), la exitosa y taquillera “La casa del fin de los tiempos” (2013), el drama sobre mujeres y sus sentimientos, reflejados en “Liz en septiembre” de Fina Torres (2014), la comedia de humor negro, “3 Bellezas” de Carlos Caridad Montero (2014), “Hasta Que La Muerte Nos Separe” con María Antonieta Duque, Eduardo Orozco y Alexandra Braun, dirigida por Abraham Pulido (2015), “Especial” de Ignacio Márquez (2020) y por supuesto, sus dos filmes como director y guionista, “Un cupido sin puntería” (2022) y “Julia tiene Sugar” (2024).

Hablando con el director, brevemente, se le consulto:

Por cierto como fue la experiencia de dirigir a un actor, que a la vez es realizador, Jackson Gutiérrez?…

:_“Los directores que también actúan, los actores que también dirigen, son muy disciplinado. Por ello se y creo que tienen muy divididos sus funciones, a la hora de ingresar a un set de rodaje, o que saben entrelazarlo hábilmente, si ello es necesario.

Cuando uno se sienta con Jackson Gutiérrez, el actor, para dirigirle, es realmente muy colaborador y se comportó como todo un intérprete profesional, porque como saben Uds, él es actor en sus películas. En fin, realizo muy bien su papel, o sea del jefe de Julia; porque es muy buen actor_”

¿Cómo llega Greysy Mena al reparto de “Julia tiene Sugar”?

: “_Debo decir que Greisy es una extraordinaria actriz venezolana, sí. Recuerdo que ello hizo casting para mi primera película, y en esa oportunidad no quedo. Cada quien siguió con sus carreras, y nos reencontramos en “Un cupido sin puntería”, yo estrenaba y ella hacia las relaciones publicas con la prensa.

En ese momento, le dije, tenemos que trabajar juntos, meses más tarde la tuve en cuenta en la preproducción de “Julia tiene Sugar”, se lo dije y a la final, Greisy tomo el rol de Alejandra, la jefa inmediata de Ricardo, del rol masculino del film. Alejandra más que sociabilizar laboralmente, ella está enamorada de él.

Ella es una exitosa mujer de un bufete de abogados, que se vera perturbada un poco, al ver como Ricardo empieza a fijarse en otra mujer, de menos a más. Algo que irán viendo Uds, cuando asistan al cine, para ver esta comedia romántica, desde este 15 de febrero.”_

“Julia tiene Sugar” cuenta…

Esta comedia romántica se centra en Julia, quien está pasando un mal momento, en lo personal como en lo laboral, porque pierde su trabajo al NO aceptar ser objeto de un acoso sexual, a cargo del encargado y dueño de un taller mecánico (papel, que saca adelante el director y actor, Jackson Gutiérrez).

En ello, su mejor amiga, Mayerling, le ofrece una alternativa de trabajo, el ser una bailarina sexual en un local nocturno, para que pueda seguir siendo el pilar y sustento de su familia, o sea, de su hermana y su padre, quien requiere tratamiento médico.

Al salir de su primera noche del nuevo trabajo, se cruza con dos caballeros, quienes enfrentan un problema con su carro, en ese instante, la habilidosa Julia, conocedora del tema de la mecánica de automóviles, les ayuda. Momento en el cual Julia se fija en el hombre maduro, Ricardo y él en ella, papeles caracterizados por Jorge Reyes y Alejandra Sandoval (pareja en la vida real y actores, que por primera vez coinciden en pantalla)

De pronto ellos comparten algo más, una relación contractual, en la que Julia pasa a ser la compañera sin derecho de Ricardo, debiéndole acompañarle a varias reuniones de trabajo.

Pero ahí está Alejandra (Greisy Mena), que busca por todos los medios de hacerse notar ante Ricardo, sin importar como.

Ricardo y Alejandra deben viajar a Canadá para cerrar un jugoso contrato de maravillosos dividendos. A la larga ¿él viajara o no viajara?, porque esa cercanía con Julia, hace que el exitoso abogado tenga una nueva perspectiva romántica en su vida, tras un fracaso matrimonial, que le hizo negarse a nuevas posibilidades de amar.

En paralelo está el drama de un divorcio que esta por consumarse (caracterizados por Adriana Romero y William Cuao) y las chispeantes situaciones que rodean las vidas de los mejores de amigos de Julia y de Ricardo, que están interpretados por la bailarina y actriz debutante Estrella Hurtado y el actor televisivo Randy Piñango.

Una vez más, Greisy Mena en El Carabobeño

Por segunda vez la genial Greisy Mena nos atiende, en esta oportunidad por el estreno de “Julia tiene Sugar”, en la cual asume a una exitosa abogada, llamada Alejandra, que en lo personal esta mas sola que la una.

La entrevista anterior con la actriz, fue gracias al estreno de “Inocencia” de Jackson Gutiérrez (publicada el 16 de octubre de 2022 _ https://www.el-carabobeno.com/en-conversacion-con-la-actriz-venezolana-greisy-mena-quien-estreno-el-film-inocencia )

¿Recién se te vio en el éxito de “La sombra del sol” y ahora estrena “Julia tiene Sugar”?

: _ “Yo estoy muy agradecida por el éxito de “La Sombra del Sol”, por todo lo que se dijo y por su gran aceptación en el público internacional y local.

Ahora estreno esta comedia, sintiéndome agradecida por el equipo de “Julia tiene Sugar”, porque se me permitió asumir un personaje nuevo en mi carrera, porque tengo la oportunidad dar vida a una mujer empoderada, sexy y triunfadora, pero que en lo sentimental no es para nada exitosa.

¿Más allá de lo que nos dices, cómo defines tu personaje de Alejandra?

_“Es la típica mujer, con muchas carencias afectivas, porque a pesar de ser una abogada ambiciosa y exitosa, que pareciera ser realmente feliz, por tenerlo todo, pero no tiene a Ricardo. En el fondo Alejandra está más sola que la una, porque le ha faltado suerte en el amor y pareciera ser que no pega con nadie aparentemente.

Entonces no ha tenido suerte en el amor, reitero, pero ella busca gustarle y provocar a Ricardo, buscando poseerlo, pero no es correspondida.

¿Quizás algo parecida a Yolanda de “La sombra del sol”, quien busca poseer al protagonista, claro acá desde el punto de vista de su comodidad personal, a pesar de cansarlo por sus celos?

: “_Es verdad ambos roles, están en la línea de la toxicidad.

Son complementan diferentes, mi Alejandra de “Julia, tiene Sugar”, aborda a Ricardo desde el punto de vista profesional con su toque de sensualidad, arrastrándolo hacia a ella.

En cambio Yolanda utilizaba la manipulación cacera ante su pareja, que lo tiene en casa, pero sin ese interés romántico muy presente. Ella sentía que lo tenía en casa y buscaba centrarlo en lo que ella quería y ya”-.

¿Lo más fácil y difícil de abordar “Julia tiene Sugar”?

:__“Lo más fácil fue compartir con un equipo delicioso de rodar, por vernos inmersos en una historia light, en realidad para Mi fueron días divertidos, por la que familiaridad que se formo, en quienes integramos el rodaje.

Lo más complicado, fue romper esa proximidad con Jorge Reyes, porque yo conozco a Jorge desde hace mucho tiempo, desde que coincidimos en la telenovela “El árbol de Gabriel” para Venevision. Donde yo formaba parte del elenco juvenil y Jorge, era el galán.

Hoy por hoy, nos reencontramos para rodar y estrenar esta comedia romántica, donde pretendo que Jorge, mejor dicho Ricardo, sea mi Sugar (risas)…

Como ves, era romper ese hielo del tiempo de la telenovela a ahora.

¿Cuéntanos como compartes tu ramo interpretativo con tu otra faceta, la de ser periodista y relacionista pública ante los medios de comunicación?

:_“Desde que me forme como periodista y actriz, siempre he compartido los dos roles.

Yo estudiaba comunicación social en la Universidad Central de Venezuela en las mañanas y en la tarde, estudiaba teatro en la Compañía Nacional de Teatro, lo que me permitió ir compaginando de menos a más las comunicaciones con la actuación.

Entre una cosa y otra, me adentre en el campo del Marketing Corporativo, la radio, la televisión, el cine y los eventos promocionales del medio artístico venezolano, con respecto a esto último el poder promover y publicitar periodísticamente las presentaciones de nuevas películas, de cantantes y de piezas teatrales, etc.

Que mejor manera, que desde mi lado comunicacional, pueda promocionar nuestro talentos y producciones nacionales, de ahí que esté relacionada a la presentación de varios títulos del Cine Nacional, de unos años para acá.

He manejado algunos títulos de la productora Jackson Films (“Inocencia” y “Machera”), igualmente el drama de los Hermanos Hueck, “Vuelve a la vida” como mi película, “La sombra del sol”. Las comedias “Un cupido sin puntería”, “La chica del Alquiler” o “Venite pa´Maracaibo”, etc. Además llevo la prensa del Festival del Cine Venezolano, de Mérida (FCV), en fin y muchísimas cosas más.

Ser comunicadora social me apasiona, y más si tiene que ver con películas.

Me siento honrada de tener la confianza de mis compañeros, cuando se me asigna una promoción y por supuesto, de cuando se me ofrece un personaje. Doble facetas que manejo felizmente, porque lo disfruto

¿Lo próximo en estrenar?

: _Si, “Un lugar sin mañana” de Kamru Films de Ecuador, dirigida por Ronny Ramírez, la cual esta por estrenarse, pero aún no se concreta la fecha.

Además, tengo pendiente el estreno “Un mar de libertad”, film venezolano de época, donde asumo a la heroína Ana María Campos, cuyo rodaje que me exigió mucho como actriz, y más por las escenas de torturas, que sufrió esta mujer. Se rodó en el Castillo de Puerto Cabello y alrededores, recreándose el Siglo XIX, o sea los años 1820 a 1848.

Esta filmación la realice en julio / agosto del año pasado, justo y en paralelo, sacaba a adelante a mi Alejandra de “Julia, tiene Sugar”, claro, con esta última tuve un trabajo más relajado definitivamente. Semanas en Puerto Cabello y otra Caracas, para atender ambos rodaje.

Puedo decir que el mes de Julio del 2023 fue intenso para Mí, por las dos películas en proceso de rodaje y venía de realizar toda la prensa de la edición 19 del Festival del Cine Venezolano de Mérida.

Por lo pronto sigo promocionando ante la prensa y público, “Julia tiene Sugar”, por cierto en Valencia estaremos este sábado 17 de febrero, para presentar la película en Cines Unidos Sambil, a las 3:00pm. En paralelo, debo terminar de concretar algo como actriz y empezar a preparar desde ya, el plan de prensa de lo que será los 20 años del Festival del Cine Venezolano (FCV), a realizarse en la Isla de Margarita, del 16 al 20 de junio de este año.

Históricamente, la ciudad de Mérida ha sido la ciudad sede del esta cita fílmica, pero este año se quiere hacer algo en grande y diferente, por los 20 años de existencia.

Así concluye este amable encuentro, que se dio el pasado 5 de febrero en los espacios del Cine Líder, de Cines Unidos, en Caracas. Dia en que se presento el film a la prensa, con la presencia de parte del elenco, el director y de uno de los productores del film.

El equipo de «Julia tiene Sugar», presentando el film ante la prensa en Caracas (Foto: Luis D. Venero)

La carrera de Greisy esta colmada de éxitos, porque más allá de los rodajes, ella posee el grandísimo honor de ser la primera venezolana en tener una honrosa postulación al Premio Ariel a Mejor Actriz _2012/13_ (el Oscar de México) y de haber ganado la Espiga de Plata a Mejor Actriz de la 57 Semana Internacional de Cine de Valladolid _SEMINCI_, por la exitosa y aplaudida cinta mexicana “La vida precoz y breve de Sabina Rivas”, donde asumió a una inmigrante hondureña, siendo para la actriz el primer trabajo más exigente en desarrollar y ahora, le sigue “Un mar de libertad”, según nos contó en este paréntesis con Greisy Mena, quien desde este 15 de febrero estará en todas las salas de cine del país, con “Julia tiene Sugar”.