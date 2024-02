“La angustia está en la tragedia griega; ese sentimiento nace cuando el sujeto se ve obligado a definir su ser, hecho que se opone a su deber, en la confrontación de ser y deber, nace la tensión trágica que se revela con la metamorfosis. Para el Filósofo Kierkegaard la angustia la describe desde el hombre en concreto, temporal, en constante devenir, luchando entre lo temporal y terrenal y lo eterno, la angustia es un constante movimiento visceral y mental. Yo pienso que los manipuladores al servicio régimen nos quieren arrastrar a una angustia colectiva de manera sistemática; cada obstáculo que colocan es para producir angustia en nosotros, si entendemos esto, podemos nosotros mismo entender y entendernos y borrar la tragedia que es producto de la angustia. Rafael García Marvez es asertivo cuando utilizó la palabra correcta «angustia» de tal manera que debemos desprendernos de ella, pues quien vive en angustia no puede transmitir a su colectivo paz, esperanza y fe; la angustia no nos puede arropar”. Yván Pérez Rueda

El compromiso que en estos nuevos tiempos, partiendo la historia en un antes y un después de la elección primaria del 22 de octubre de 2023, los venezolanos adquirimos por propia voluntad es uno directo, sin intermediarios, con la decisión definitiva de rescatar para nosotros los principios de la democracia, del progreso, bajo la tesis del liberalismo, base programática del gobierno de María Corina Machado (MCM). Cabe decir, la filosofía del liberalismo que alcanza la libertad individual, la igualdad ante la ley, la separación de poderes, la protección de la propiedad privada y la limitación del papel del Estado, básicamente. Desde luego, es el reverso, la espalda, de lo que ha resultado de los fundamentos de estos veinticinco años del absurdo. Donde ser rico es malo. En oposición a este desatino: malo es ser pobre, lo ideal sería que todos fuésemos ricos. Es decir, un país donde nadie, ningún compatriota viva en la miseria, alimentándose de las sobras que dejan los zamuros o en una pelea a cuchillo con el hambre para no morir de mengua como en el Congo, Mozambique o Haití, a quienes en esa competencia del infortunio les estamos pisando los talones.

Cuando un poco más arriba de esta nota, hacía mención del compromiso que adquirimos los venezolanos de salir de este régimen a través de unas elecciones libres, sin intermediarios, me iba a referir a sin aquellos partidos políticos que entraron en un espiral de involución, de posiciones ambiguas, de dudosa preocupación por la crisis que atraviesa el país sin importarles las penurias de ocho millones de coterráneos que vagan por el mundo en búsqueda de un mejor destino. Por supuesto que no son todos los políticos ni todos los partidos políticos, pero evidentemente guardo profundas dudas sobre aquellos que tienen mayores coincidencias con los responsables del desbarajuste que con la dirigente escogida en la elección Primaria. Grosso modo: estos seis, siete u ocho partidos juntos no reúnen el 8 %. Ese porcentaje disminuirá considerablemente en el mismo momento cuando llegue el día de la votación; cuando estén frente a la “maquinita”. Al mismo tiempo, se hará presente la economía del voto, la tendencia habitual de sufragar por el candidato(a) que tenga mayores posibilidades de derrotar al responsable de sus desventuras. Crean que el indiscutible y gigantesco apoyo del que goza MCM está fusionado, amorochado, con el rechazo del 85% en contra del régimen de Nicolás Maduro. De modo, que la angustia, el desasosiego, amainará con los días, se hará, definitivamente, más racional.

Resulta claro, que hoy los electores han cambiado. Igualmente, tienen el deber de ser actores valiosos en todas las actividades que encarna y representa esta campaña electoral. Antes el peso recaía sobre los militantes de los partidos políticos. En estas horas oscuras de la patria los ciudadanos simbolizan la fuerza que estará dispuesta para incorporarse y formar parte del personal de las mesas electorales, sumamente importante para defender el voto…

