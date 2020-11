En el año 2000 se produjo la elección presidencial que tuvo como contendientes a George W. Bush del Partido Republicano y Al Gore del Partido Demócrata. Fue tan reñido aquel proceso que la decisión quedó reducida a los resultados del estado de Florida. En este país la autonomía de los estados regionales incluye una legislación propia en la que cada uno de ellos tiene sus propias reglas electorales, y entonces en este estado los votos se emitieron mediante la perforación de un óvalo en la tarjeta al lado del nombre del candidato preferido, en muchos casos esa perforación quedó imperfecta dejado colgado el pedazo perforado. También hubo votos con doble marcaje. Si se hacía un nuevo recuento de los considerados “votos insuficientes” que pasaban de los 61.000 boletas, y si para ello se cumplía con el estándar de certeza que excluyera la arbitrariedad en la contabilización de cada uno de esos votos para cada uno de los candidatos fue el foco del problema a dilucidar puesto que allí radicaba quien ganaba o perdía la adjudicación de los 25 votos electorales del estado que eran suficientes para ganar la presidencia de Estados Unidos.

Los primeros resultados nacionales arrojaron la increíble proporción de 49% de los votos para cada uno de los candidatos, pero Bush en Florida había alcanzado una mínima diferencia a su favor de apenas 537 votos después de un primer recuento. Al Gore recurrió ante la Corte Suprema de Florida donde de inmediato se emitió una orden para que se procediera a recontar los votos conflictivos, entonces denominados “votos indefinidos”, decisión que fue recurrida por Bush ante la Corte Suprema de Estados Unidos mediante un recurso conocido como Writ of Certiorari una acción similar a lo que en Venezuela se conoce como el recurso de amparo. El más alto tribunal norteamericano accedió a conocer del caso y solicitó el expediente al Tribunal Supremo de Florida cuya decisión resultó anulada.

Aclaratoria: Entre los componentes del sistema judicial de EEUU también se manifiesta el sistema federal según el cual cada estado tiene sus propias reglas y tribunales de justicia, pero a la vez esto coexiste con un sistema nacional, o federal, que también cuenta con su propia estructura, por eso además de la Corte Suprema de Estados Unidos en cada estado hay una Corte Suprema, y para evitar confusiones en este artículo mencionaré a la Corte de Florida como Tribunal Superior para diferenciarlas de la US Supreme Court.

.1) El 8 de diciembre del 2000 el Tribunal Superior de Florida ordenó que el Tribunal del Circuito del Condado de Leon procediera a clasificar manualmente 9 mil boletas del Condado de Miami-Dade 2) que incluyera también la certificación de la votación total de 215 votos del Condado de Palm Beach y de 168 votos del Condado de Miami-Dade 3) que se procediera al recuento manual en todos los Condados del estado de los mencionados votos indefinidos que no habían sido sujetos al cómputo manual. 4) que todos los recuentos manuales se verificaran de inmediato.

George W. Busch interpuso un recurso de emergencia para detener la aplicación de dicha orden, la Corte Suprema admitió dicha petición y la calificó como un Recurso Certiorari que como antes dije es una acción similar a la que en Venezuela tenemos como Recurso de Amparo.

George W. Bush y Richard Cheney, candidatos republicanos a los cargos de presidente y vicepresidente consignaron un “Recurso de emergencia” contra la sentencia del Tribunal Superior que la Corte admitió y tramitó como un “Writ of Certiorari”, y de inmediato pidió al Tribunal Superior que le remitiera el expediente y al examinarlo dictaminó que el demandante tenía razón en su argumento de que la decisión que ordenaba el recuento estaba inmotivada porque no explicaba cómo eso tendría que hacerse, por ello anuló el fallo y devolvió el expediente con la orden de dictar nueva sentencia corrigiendo el vicio señalado.

Las boletas de votación estaban hechas para que el elector perforase un círculo al lado del nombre del candidato de su preferencia, en muchos casos esa perforación no quedaba perfecta ofreciendo dudas para determinar “la intención del elector” y allí radicaba la mayor parte de la controversia. El Tribunal Superior ordenó que se determinara esa intención del elector “a partir de la revisión de las boletas” pero la Corte Suprema observó que eso dejaba un margen de interpretación arbitrario no admisible hasta tanto el órgano legislativo no dictara reglas uniformes para determinar esa intención del votante.

A partir de la consideración sobre resolver las dudas interpretando arbitrariamente la intención del elector surgieron otras debilidades del fallo del Tribunal Superior como lo ocurrido en varios Condados que se dispusieron a revisar no solo las boletas con marcados irregulares, sino que volvieron hacerlo con la totalidad de boletas que ya estaban escrutadas y contabilizadas como por ejemplo las que tenían doble marcados que eran unas 110.000 en todo el estado. La Corte asentó en su fallo otro elemento que implicaría la nulidad de la decisión del Tribunal Superior que consistió en la falta de especificación de quién debería efectuar el recuento de las boletas por lo que tal actividad se las fueron adjudicando a juntas escrutadoras ad hoc que hasta prohibieron a terceros observadores formular objeciones. En resumen la Corte se pronunció en el sentido de que “El proceso de un nuevo cómputo en estas condiciones es inconsistente con los procedimientos mínimos necesarios para proteger el derecho fundamental de cada votante.”

Por las razones expuestas la Corte Suprema no fue que declaró presidente a George W. Bush, sino que declaró nula por inconstitucional la sentencia del Tribunal Superior de Florida que ante el cuestionamiento de la victoria de éste ordenaba el recuento manual de los votos y le ordenó sentenciar de nuevo estableciendo reglas concretas para ejecutar esa actividad despejandola del vicio de la arbitrariedad, sólo que dicha sentencia se produjo bajo una clara situación de falta de tiempo para ejecutarla, para llevar a cabo otros recuentos.

Al Gore, convencido de la imposibilidad material de poderse cumplir a tiempo con el estándar de constitucionalidad para realizar un nuevo recuento de acuerdo establecido en la sentencia de la US Supreme Court se dirigió al país en una alocución televisada en la noche del miércoles 13 de diciembre de aquel año 2000 y donde advirtiendo que discrepaba del fallo pero lo acataba y en consecuencia reconoció como ganador a George W, Bush a favor de quien convocó a la unidad de los estadounidenses diciendo “Lo que queda de rencor partidista debe ser puesto al margen en estos momentos”. Seguidamente llamó por teléfono a su oponente para felicitarlo.

La postura de Al Gore fue positiva porque mantuvo la credibilidad en las instituciones aún señalando sus defectos que se instó a corregir como en efecto ocurrió, pero como toda obra humana sigue teniendo elementos a perfeccionar. Y es que en esta actividad hay interés no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo libre que tiene a este país como el adalid de la libertad que es el bien supremo que todos estamos en el deber de preservar contra toda clase de intereses subalternos. Lo que hoy estamos viviendo en este gran país nos tiene de nuevo, y ahora con mayor intensidad, en esa encrucijada que obliga a la sindéresis. En próximo artículo ahondaremos en este tema de lo actual, de lo que ocurre con el caso Donald Trump-Joe Biden, de lo que al respecto se ve y lo que se percibe…

