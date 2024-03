La Nación: 25 años de chavismo han dejado violencia, inflación, represión, escasez y éxodo en Venezuela

A 25 años de la llegada del chavismo al poder en Venezuela, la historia les demostró que aquel militar de izquierda (Hugo Chávez Frías) y su movimiento –hoy representado por su sucesor, Nicolás Maduro- adoptarían un camino similar al del régimen cubano, con consecuencias muy palpables en la vida de sus ciudadanos.

De modo que la violencia desenfrenada, una inflación que llegó a ser exorbitante, la represión, y una grave escasez de alimentos y medicamentos convirtieron en calvario la vida de millones de venezolanos, especialmente en la última década, lo que obligó a muchos a embarcarse en un éxodo masivo que transformó al país, señala el diario argentino La Nación en un reportaje publicado en su versión digital.

“Una de las grandes calamidades del siglo XXI latinoamericano”, sentencia Juan Negri, director de las carreras de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), en referencia a la situación actual de Venezuela.

Estos son cinco aspectos que grafican cómo se deterioró de Venezuela en los últimos 25 años de chavismo.

El colapso del sistema de salud

La crisis humanitaria en Venezuela continúa agudizándose y el sistema de salud no es una excepción. La población, sumida en una pobreza generalizada, depende del sistema sanitario público e incluso en algunas áreas ni siquiera hay combustible para trasladarse a los centros médicos.

Antes del año 2000, los hospitales tenían fundaciones que recibían donaciones privadas para subsistir, pero con el chavismo en el poder, el Estado presionó para que estas desaparezcan y así tener más control sobre los fondos de los hospitales.

Según denuncias de trabajadores del área, no hay reposición de instrumental médico, por lo que en algunos sectores del país ni siquiera se realizan estudios de laboratorio o radiografías.

“No tenemos reactivos, inyecciones, analgésicos, ni gasas”, describe la directora del área pediátrica de un hospital del interior de Venezuela. “No hay diálisis, no hay trasplantes renales, no hay medicamentos oncológicos suficientes, no hay trasplante de médula”, se lamenta. “Los pacientes crónicos mueren como pajaritos”, dice Urbina.

A falta de información oficial, médicos locales realizan una Encuesta Nacional de Hospitales en los 40 principales centros de salud de referencia a nivel nacional. Los resultados arrojaron que en la parte de radiodiagnóstico y terapia con radiación hay un déficit del 70% a nivel nacional. 80% de los laboratorios a nivel público no están operativos o funcionan de manera intermitente; y falta el 50% de camas hospitalarias. Por citar un ejemplo, el Hospital de Niños JM de Los Ríos en Caracas, que en 1987 contaba con 420 camas, hoy apenas tiene 80 camas operativas.

Emergencia educativa en Venezuela

El sistema educativo venezolano es una de las áreas del país que ha sido más afectada durante los últimos 25 años de chavismo. Una de las ambiciones del modelo chavista era lograr el acceso masivo de los niños y adolescentes a la educación. Los hechos evidencian lo contrario.

La Asamblea Nacional de mayoría opositora declaró en 2018 la “Emergencia Humanitaria Compleja de la Educación en Venezuela” debido a la falta de apoyo estatal, bajos salarios para docentes, interferencia en los gremios, alta deserción escolar y migración de profesores, entre otros problemas.

Esta declaratoria fue ignorada por el régimen de Nicolás Maduro. La politóloga Verónica Medina, coordinadora de Investigación de Equilibrium Cende, señala en un estudio de 2020 que “los objetivos educativos de universalización de la educación primaria y media, y la masificación del nivel universitario evidencian retrocesos”.

Crisis migratoria

La crisis humanitaria en Venezuela se convirtió en la segunda mayor crisis migratoria internacional en el mundo detrás de Siria, con 7,3 millones de venezolanos desplazados. Según la agencia de la ONU para los refugiados (Acnur), Venezuela perdió el 20% de su población y se estima que 2 mil personas abandonan Venezuela todos los días.

Más de 230 mil venezolanos están reconocidos como refugiados y más de un millón presentaron solicitudes de asilo en todo el mundo, según los datos de Acnur.

Venezuela: de democracia a régimen autoritario tras 25 años de chavismo

Según el informe de Freedom House 2024, desde 1999 las instituciones democráticas del país se fueron deteriorando y la situación se ha vuelto aún más grave en los últimos años. La organización le otorga a Venezuela 15 puntos sobre 100 en cuanto a sus índices de libertad y democracia, por lo que es considerado un país no libre y autoritario.

En el Índice de la Democracia de The Economist, el país es considerado un régimen autoritario “de larga data” y la puntuación bajó de 5.42 en 2006 a 2,31 en 2023, sobre un máximo de 10. Actualmente el país está en el puesto 142 de un total de 167 a nivel global y es el anteúltimo de la región, solo por encima de Nicaragua.

“La peculiaridad de la Venezuela de Chávez radica en que el liderazgo del ‘comandante’ resultó profundamente plebiscitado democráticamente. Chávez se sometía a elecciones, pero a la vez comenzaba un proceso de consolidación de su poder”, afirma Negri. “Durante los años 2002 y 2003 se veía en Venezuela a un presidente y un Congreso elegidos democráticamente, una prensa libre y todavía una oposición activa, pero con un proceso de concentración del poder en manos del presidente”, agrega.

Con la llegada de Nicolás Maduro al poder, el retroceso democrático se intensificó.

La economía después del boom petrolero

El boom del petróleo que alzó el precio del barril de 10 dólares hasta 150 comenzó en 2004 y proveyó al país de una inmensa cantidad de recursos que le permitió al gobierno chavista iniciar su política de expropiaciones sin que la economía sufriera demasiado.

“Se expropiaron desde plantas de acero hasta fábricas de helado, edificios, casas, casi todas las propiedades agrícolas, etcétera. Todas esas propiedades expropiadas en manos del Estado quebraron en muy poco tiempo y la mayoría cerraron o se mantuvieron, pero subsidiadas por el ingreso petrolero”, afirma el economista venezolano José Noguera, sobre los últimos 25 años de chavismo.

“En 2004, se despidieron aproximadamente 20 mil trabajadores de la industria petrolera por la falta de lealtad a la revolución bolivariana”, agrega Noguera.

Grandes complicaciones

Después las cosas empezaron a complicarse: la producción comenzó a disminuir paulatinamente hasta pasar de 3 millones 500 mil barriles diarios a unos 650 mil en la actualidad. Alrededor de 2012 los precios del petróleo fueron a la baja y la ecuación comenzó a ser insostenible.

La muerte de Hugo Chávez en 2013 y el ascenso al poder de Maduro estuvo acompañada de una crisis económica sin precedentes en Venezuela.

Esta crisis afectó severamente los salarios y las prestaciones sociales del país, en un contexto marcado por la corrupción sistémica, un control estricto sobre las empresas privadas, una política agresiva de nacionalización de empresas y un control cambiario que llevó a la quiebra a Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Además, se generó un desequilibrio monetario y fiscal tan grave que, entre 2014 y 2018, los economistas aún no lograban ponerse de acuerdo sobre la cantidad de ceros que tenía la inflación cada año.

Lee el reportaje completo en La Nación (Argentina).

