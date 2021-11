La orquesta más grande del mundo está aquí. El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela nuevamente llenó de orgullo al país, al reunir en el patio de honor de la Academia Militar de Venezuela a 12 mil talentosos jóvenes músicos.

El resultado se conocerá en diez días. Por lo pronto este sábado, el Sistema buscó superar el récord de 8 mil 097 participantes, obtenido por una orquesta rusa en 2019.

La Marcha Eslava ha sido interpretada por todos los músicos en el sistema. Eduardo Méndez, director ejecutivo de la institución, explicó así las razones de la selección.

También ahondó en detalles sobre la organización del evento. Comentó que 300 supervisores independientes acreditados por Guinness World Records se repartieron a razón de uno por cada 50 músicos. También asistieron dos testigos especialistas en el ámbito musical. Vía digital participó la adjudicadora oficial de la marca Guinness, la mexicana Susana Reyes.

Seis directores participaron en la actividad. Enluis Montes Olivar, Nayleth Castro, María Gabriela Hernández, Urielis Arroyo, diego Luzardo y Andrés David Ascanio Abreu. Ellos llevaron el repertorio que incluyó la Marcha Eslava, de Piotr Ilich Tchaikovsky, Te Deum de Marc-Antoine Charpentier, el Aleluya de Händel, “Venezuela” de Pablo Herrero y José Luis Armenteros, “Chamambo” de Manuel Artés, “Merengue del primer dedo” de Carlos Medrano y el Himno Nacional de Vicente Salias y Juan José Landaeta

Ascanio Abreu fue el encargado de dirigir la Marcha Eslava y sus directrices fueron seguidas a través de pantallas gigantes dispuestas en varios puntos del patio de honor de la academia. La organización Guinness exige que, al menos, durante 5 minutos los músicos sinfónicos ejecuten una obra sinfónica juntos.

Temprano,El Nacional reseñó que desde las 7:30 am de este sábado comenzaron a llegar al Patio de Honor, por bloques, todos los participantes, según establecía el cronograma: primero los de los núcleos de Miranda, Distrito Capital y Falcón. A las 8:00 am, los de Carabobo, Apure, Barinas, Bolívar (sin Canaima), Cojedes, Delta Amacuro, Guárico, Mérida, Monagas, Nueva Esparta y Portuguesa. Media hora después los convocados desde Táchira, Trujillo, Yaracuy, Zulia, Anzoátegui, Amazonas, Aragua y Núcleo Canaima. Y, a las 9:00 am, los representantes de Sucre, La Guaira y Lara. El concierto inició cerca delas 2:00 de la tarde.