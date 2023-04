Ante el triste espectáculo de Juan Guaidó en solitario, con morral al hombro, abandonado del poder y de la gloria que hasta hace poco le cubrían, nos quedan algunas reflexiones para comentar, la primera es que en casos cruciales no se puede desperdiciar oportunidades. La otra es que las derrotas nos dejan solos, llenos de tristezas y de arrepentimientos por lo que hemos hecho y torturados pensando en lo que hemos podido y debido hacer y no hicimos.

Conocí a Juan Guaidó por vía remota, léase WhatsApp y Mensajes Directos por twitter. Él presidía la Asamblea Nacional y yo andaba trabajando el caso del fraude que en tribunales de Miami se estaba fraguando con una demanda trucada para robar 10 mil millones de dólares. Era el caso US PDVSA LITIGATION TRUST que en cortas palabras describió en un mensaje el economista Federico Alves de la siguiente manera:

“En el 2018, tres venezolanos residentes en EEUU, dos abogados y este economista, La Dra. Norma Camero Reno, el famoso abogado Carlos Ramírez López más este servidor, formamos un equipo que presentó un “amicus” ante la Corte Federal de Miami, destapando la estafa de David Boies, quien simulaba representar a PDVSA para obtener derecho a demandar las grandes traders de petróleo. Este documento logró detener la demanda en seco cuando el juez entendió que era IMPOSIBLE que PDVSA estuviera detrás de la demanda cuando misma demanda nombraba a los gerentes activos en ese momento, como Ysmel Serrano, entre los sobornados por Morillo. Una empresa no puede demandarse a sí misma, autoacusarse de corrupción. En efecto, tiempo después el falso Fideicomiso que pretendía apropiarse del 80% de lo recuperado por la demanda, era anulado por la corte. Nosotros incluso presentamos un escrito en Suiza, una de los países desde donde se realizó y organizó la estafa, pero el procurador de Guaidó SE REHUSÓ a darnos representación para proseguir, y tampoco hizo nada él mismo, con lo que se perdió la oportunidad de recuperar al menos 10.000 millones de dólares en daños. Nosotros, el trío de venezolanos, siempre dejamos claro que actuábamos GRATIS, por amor al país. Más bien gastamos NUESTRO dinero para que NO SE ROBARAN miles de millones de dólares que son de los venezolanos. Nuestros gastos, documentados, suman más de $US50K. Esto es historia de Venezuela”.

En los inicios de aquella actividad establecí contacto con Guaidó. Telefónicamente me pidió y le di todas explicaciones del caso el cual entonces encomendó a otro diputado quien me pidió y le envié un resumen y hasta le elaboré un comunicado que luego fue publicado como la posición de la AN sobre el caso. Hasta allí duró todo, Guaidó se hizo presidente, dos o tres veces me pidió información y cuando esto se extendió a Suiza me puso en contacto con el procurador J.I. Hernández quien poco a poco nos fue sacando el cuerpo hasta que se desentendió definitiva e irresponsablemente. Quise quejarme ante el ya para entonces presidente interino y para mi sorpresa me había bloqueado tanto en WhatsApp como en Mensaje Directo de tuiter.

Sin embargo nosotros continuamos la actividad defensiva antes explicada, y poco a poco vimos como se iba extinguiendo no solo nuestra ilusión sino la de todo un pueblo que había puesto esperanzas en el proyecto, en el equipo, en las organizaciones que habían vendido esperanzas en una especie de rosario que se rezaba en todas partes: cese de la usurpación, gobierno transición y elecciones libres.

La explosión de popularidad que encabezó Juan Guaidó era contagiosa, desde la capital hasta los mas recónditos pueblitos y también en el exterior las multitudes repetían su nombre al compas de aquel sonsonete trifásico mientras aquel hombre, o mejor dicho, aquel muchacho, batía los brazos como un ventilador cual recurso para la emoción en sus arengas. Pero poco a poco aquello fue decayendo en la medida en que él se iba revelando mas como un mandadero que como un líder. Su imagen fue en declive. Uno tras otro suceso su falta de autonomía hacía decrecer el entusiasmo. De presidente interino pasó a ser la marioneta de otros que tras cortinas le movían sus pasos. Entonces pasó lo que por esa falta de personalidad tenía que pasar, el poder que tuvo se le esfumó, de los 60 países que lo apoyaban solo quedó uno, Estados Unidos, el que una vez lo recibió con alfombra roja en la Casa Blanca y en el Congreso y ahora ya apenas lo ha dejado entrar por medida humanitaria como perseguido político según declaró ante el funcionario de inmigración que lo interrogó en el aeropuerto.

Ahora lo vemos solitario en el aeropuerto de Miami con un morralito al hombro. Llegó expulsado de Colombia sin que allá ni siquiera chistaran los de la delegación opositora que se apresta al programa de diálogos. Nadie lo estaba esperando, solo unos periodistas estaban allí bajo asombro de aquel triste espectáculo para interrogarlo. El hombre lucía golpeado. Moralmente golpeado. Agotado. Preocupado. Sin afeitarse siquiera. Ni su amigo a quien tenía como embajador en USA lo esperaba.

Juan Guaidó y su efervescencia están terminando como la de esos pobres diablos que se ganan la lotería y se vuelven locos despilfarrando el premio para volver a la que antes fueron, a lo que antes tuvieron: nada.

No puedo cerrar esto sin manifestar que no siento alegría por lo que ahora está pasando Juan Guaidó, por el contrario me produce cierta tristeza pues con él, con su errática conducta se fueron las ilusiones de libertad de los venezolanos, y el lo sabe. El ahora se da cuenta del equivocado rumbo que tomó su liderazgo. No lo creo un hombre corrupto. Lo veo como un hombre derrotado por él mismo. Derrotado por la ciega fidelidad partidista que lo hizo desatender el sagrado compromiso que adquirió ante aquella esplendorosa multitud ante la cual juró como presidente de Venezuela para enfrentar a la tiranía. No se si ahora reconoce o reconocerá lo mal que lo hizo, pero lo que si es cierto es que dejó pasar su oportunidad, y eso, al darse cuenta, pesa, pesa mucho.

De corazón deseo que Dios proteja a su esposa y a sus niñas, que puedan unírseles y estar en paz.

Carlos Ramírez López @CarlosRamirezL3 @DrLeyCRL