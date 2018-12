Este domingo 09 de diciembre, el pueblo de Carabobo se movilizó para cumplir con las elecciones de Concejos Municipales, a fin de elegir un total de 120 cargos a concejales y concejalas, con sus respectivos suplentes, quienes asumirán el compromiso de acompañar las políticas públicas emanadas por las alcaldías de la entidad.

Al respecto, el gobernador de la entidad y jefe político del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en la región, Rafael Lacava, luego de ejercer su derecho al sufragio en la Escuela Básica Santa Cruz, ubicada en la parroquia Goaigoaza del municipio Puerto Cabello, manifestó que estos comicios representan la voluntad del pueblo.

“Hoy, una vez más, nuestra democracia está de fiesta, nuestra democracia abre las puertas a todos los venezolanos para que reafirmen ese compromiso democrático que tenemos con el país. Creo que las condiciones, como en todos los eventos electorales están dadas para cada uno de los electores”, indicó.

Derecho ciudadano

El mandatario regional felicitó al Poder Electoral por su eficiencia, eficacia y compromiso con la democracia, así como también a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), por garantizar el derecho al sufragio de los electores y electoras.

“Quienes creemos en el tema democrático no podemos sino expresar nuestros puntos de vista a través del voto y a través de estos procesos electorales. En democracia las mayorías deciden y las minorías acatan, eso es lo que creo que va suceder una vez más el día de hoy, como ha sucedido en el pasado”, apuntó.

También, el jefe político del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en la región, reiteró que los comicios electorales permiten elegir a los actores protagónicos, que conducirán los procesos políticos en las distintas instancias del Estado.

En cuanto al fortalecimiento de la democracia en el país, con más de 25 elecciones en 20 años, Lacava señaló que la comunidad internacional pretende quebrantar la democracia y a los venezolanos, afirmando que en Venezuela existe una dictadura.

“Quiero que me digan a mí en qué país del globo terráqueo ha sucedido algo como lo que estoy refrendando. Una vez el presidente Lula dijo que, en Venezuela había exceso de democracia y no sé si él tenga razón o no, pero nosotros los venezolanos creemos profundamente en la democracia y desde la llegada del comandante Chávez en el año 1998, hemos profundizado una democracia real, participativa y protagónica”, puntualizó.

Por su parte, el alcalde de Puerto Cabello, Juan Carlos Betancourt, quien ejerció su derecho al voto en la Escuela Teresita Rosales junto a su esposa la Primera Combatiente María Daniela de Betancourt, indicó que esta fiesta electoral ha dado una demostración contundente de que Venezuela es un país donde ese vive en libertad y en democracia.

“El Concejo Municipal es el Poder Legislativo, el que va a cambiar las ordenanzas para mejorarla y ponerlas a tono, por eso es importante que este a mano con las administraciones públicas para que se mantenga esa sintoniza constante con el pueblo”, expresó.

Movilización de electores

Andreina Rivas, coordinadora del centro de votación, dijo que: “Los electores en su mayoría han venido a ejercer su derecho al voto, desde las 06:00 am., que arrancó la jornada. Este centro cuenta con una población votante de un total de 4 mil 821”.

Mientras que, Maribel Serven, quien ejerció su voto en el centro electoral Santa Cruz, declaró sentirse contenta y orgullosa de ejercer su derecho al voto. “En realidad la gente ha venido a votar masivamente, evidenciándose una vez más que estamos realmente en democracia. Sabemos cómo votar y venimos en defensa de la revolución, rodilla en tierra y en pie de lucha”, concluyó.

(Con información de la Gobernación de Carabobo)