Voceros de los Comités Locales de Alimentación y Producción (Clap) y brigadistas del movimiento Somos Venezuela en el estado Vargas, debieron salir como parte de la artillería del oficialismo para motivar el voto, tras la baja participación que se registraba en los centros electorales la tarde de este 9D.

De acuerdo a los coordinadores de centros de votación, como las unidades educativas República de Panamá, La Guaira y Luisa Castillo, apenas 15% de los electores había acudido a votar pasadas las 2 de la tarde. Implementar la llamada a través de voceros de los Clap aumentó participación de votos duros oficialistas.

“Se comenzó a mandar mensajes de texto, pero no de la cuenta del partido, sino cada coordinador Clap. Sino vienen a apoyar al gobierno, pues el gobierno tampoco nos va a apoyar a nosotros. La gente está desmotivada, pero eso es parte de la guerra económica”, comentaba Orestes Martínez, militante del Psuv, desde un punto rojo en La Guaira.

En otras parroquias, como Maiquetía y Macuto, algunos electores recibieron mensajes de los voceros del Clap. Algunos hicieron caso y fueron a votar, otros prefirieron retar a la suerte ante la posibilidad de perder la vente de la bolsa de comida.

“La verdad no me interesa. Me cansa que por cada ayuda te anden cobrando con el voto”, contó una vecina de Macuto que no quiso ser identificada.

Quienes también se sumaron en todas las parroquias a la Operación Remate del oficialismo en Vargas, fueron los brigadistas del movimiento Somos Venezuela. A través de sus redes sociales hicieron públicos sus acciones invitando a votar y visitando a los beneficiados de sus ayudas o a los que están en lista de espera para recibir apoyo de medicinas o ayudas técnicas.

“Ni los chavistas fueron a votar y deben valerse de todo para que la gente venga. Aquí el centro ha estado pelado todo el día. No se cómo van a decir que votó un gentío, porque es casi imposible”, refirió Martín Amaro, vecino de La Guaira.

(Con información de El Pitazo)

#Inicia la cuenta regresiva para el #RemateElectoral, donde se hace un llamado a todo el pueblo de Vargas, que no ha salido a votar que aún está a tiempo de asistir al centro de votación más cercano a su comunidad. En unidad podemos todos. #YoVotoPorLaPatria #09Dic pic.twitter.com/l8DLjbRFti — SomosV- Vargas (@SomosV_Vargas) December 9, 2018

#Inicia #RemateElectoral || En la parroquia Naiguatá, los brigadistas de SV junto a la Ubch del Liceo Cacique Naiguatá, recorren Casa por Casa, para invitar a los ciudadanos que no han ejercido su derecho al voto, en esta fiesta electoral de hoy #09Dic pic.twitter.com/cddcUm8XUJ — SomosV- Vargas (@SomosV_Vargas) December 9, 2018