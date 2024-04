“En los años 1990 el brote de esta enfermedad se controló dentro del territorio venezolano por una campaña exitosa a nivel nacional por parte del Estado. Lo que ha generado que las personas duden de la existencia de la enfermedad o consideren que se acabó”, señaló Ruíz.

Sin embargo, la médico–pediatra afirmó que es imposible erradicar la enfermedad porque hay muchos animales que funcionan como reservorios o fuente de infección en la naturaleza.

La especialista señaló que otro factor que ha incidido en el desconocimiento de la enfermedad en años recientes está asociado a la opacidad con la que el Gobierno maneja las cifras. “Desde el año 2016 el Ministerio de Salud no ofrece datos epidemiológicos ni a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ni a la ciudadanía, sobre el Chagas”, indicó la especialista.

De acuerdo con la OPS, para 2016 Venezuela era el segundo país de Latinoamérica con la mayor prevalencia de enfermedades desatendidas y vectoriales, con 10 de estas patologías. Solo era superado por Brasil, que tenía 11.

Ruíz recordó que la enfermedad de Chagas es una afección parasitaria, sistémica y crónica, transmitida principalmente por el vector conocido como chipo en Venezuela, el cual es el portador del parásito Trypanosoma cruzi. “Actualmente, en Venezuela existen reportes extraoficiales sobre un aumento de la enfermedad dentro y fuera de la ciudad de Caracas”.

Asimismo, advirtió que la enfermedad es endémica en 21 países de América Latina y afecta alrededor de 6 millones de personas.

Brote en Caracas

La experta explicó que habitualmente se consideraba el Chagas como una enfermedad rural, pero con el pasar de los años ha cambiado su dinámica de transmisión. Lo que genera que haya con frecuencia transmisión urbana en Venezuela y América Latina.

Agregó que en lo que va de 2024 el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela (IMT UCV) ha recibido a tres personas diariamente, en promedio, con sospecha de Chagas. De acuerdo con la estadística, al menos uno de ellos da positivo por la enfermedad.

“El aumento de la enfermedad en Caracas se debe principalmente a que la ciudad cuenta con las condiciones ecológicas propicias para la trasmisión vectorial del Chagas”, enfatizó la especialista a Crónica.Uno.

La integrante del IMT UCV indicó que los factores climáticos, las migraciones y la inmunosupresión pueden agravar el diagnóstico y propagación de la enfermedad de Chagas. “La gente se trae los Chipos en la maleta y lleva sus parásitos en su sangre, así, puede infectar a otros”.

Fases de la enfermedad

Ruíz explicó que la ECH pasa por un período de incubación cuya duración depende de cómo se adquirió la infección, de cuatro a seis semanas si la transmisión es vectorial o de dos a tres semanas si no es vectorial.

“La persona luego de la infección va a presentar una fase aguda y después una fase crónica. La aguda puede ser silente, otras veces hay lo que se denomina signos de puerta de entrada o puede haber formas generalizadas graves con miocarditis aguda, meningoencefalitis”, puntualizó.

Mientras que la fase crónica, a su vez, tiene dos etapas: la crónica latente, que es la más desarrollada en estos casos el paciente no presenta síntomas, solo se diagnostica si se realiza un examen serológico. “Habitualmente el paciente se queda en esa y no evoluciona más. Pero hay pacientes que tienen la crónica aguda con cardiopatía chagásica y aún no se sabe por qué sucede”.

La OPS detalló que la enfermedad puede evolucionar libre de síntomas y signos clínicos durante toda su vida en un 70 % de los casos. Aunque tres de cada 10 afectados pueden tener consecuencias irreversibles para el corazón, asicomo los sistemas nervioso y digestivo.

Algunos de los síntomas dados por la especialista son:

Fiebre

Hinchazón

Tos

Lesiones cutáneas

Dolor abdominal o de cabeza

Medidas de prevención

La especialista mencionó algunas medidas preventivas que pueden implementar las personas en casa para evitar contraer la enfermedad.