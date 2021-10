Leonardo González, director técnico de La Vinotinto, habló en coferencia de prensa previo al encuentro de este jueves ante la selección de Chile por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas. Lo más destacado en sus declaraciones fue admitir que mañana será su último partido a cargo de Venezuela.

Repetir alineación o hacer un cambio

«Siempre que las cosas van saliendo bien no es bueno hacer tantos cambios, a pesar de tener jugadores importantes que cualquiera puede ser titular. La idea es ir por el mismo camino que nos ha dado resultados».

Autoridades chilenas impidieron realizar el primer entrenamiento



«Lamentablemente ayer teníamos una planificación de ir a una cancha y no se pudo. Hoy jugaremos en cancha y trataremos de aprovechar el tiempo».

Se jugará el partido



«Esperamos estar autorizados todos a trabajar. La selección ha cumplido con todos los requisitos que se nos han pedido. No deberíamos tener ningún problema. Si estamos dispuesto o no a jugar el partido… Es un partido importate de eliminatorias. Nada puede distraernos del objetivo».

Último partido a cargo de La Vinotinto



«Yo tengo claro desde que he venido acá. Yo vine para la triple fecha anterior y me dieron el regalo de tres fecha más. Estoy feliz con lo que me han dado y he podido dirigir. Si esta la posibilidad de continuar estaremos felices y contentos, y sino lo entendemos. La realidad es que debo estar hasta mañana, es lo hablado con el presidente de la FVF».

Solidez en jugadores de la FUTVE

«Todos los jugadores son importantes, hay que mirar en casa, la FUTVE es un campeonato muy competitivo. La gente se equivoca creyendo que cualquiera puede venir a jugar al fúbol venezolano. Es difícil, competitivo y complicado jugar en Venezuela. Hay que mirar acá (FUTVE) al momento de convocatorias».



La clave de ganarle ante Ecuador



«A nivel de selección los partidos son difíciles de empatar y más difícil ganarlos, haberlo hecho nos deja tranquilos. Allí el orden y las ganas que tuvieron los jugadores fueron fundamentales. El grupo está consolidado y fuerte. Los jugadores entienden el mensaje y están comprometidos con un país, con ellos mismos y con su familia. Lo más importante era darle una alegría a Venezuela que era lo que más necesitaba».

Partido ante Chile



«Este equipo, desde el orden, va a tratar de manejar cada partido diferente. Con la calidad de jugadores que tenemos arriba, de seguro tendremos ocasiones de gol. Estamos apostando al orden, a la tranquilidad y a la paciencia, vamos a buscar el partido».

Con información de Meridiano.net.