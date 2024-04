LNG Energy Group firmó un acuerdo con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) para desarrollar y producir hidrocarburos en el país, anunció el grupo energético canadiense.

La mencionada empresa que fue fundada por un petrolero multimillonario de Texas anunció este miércoles un acuerdo con la compañía petrolera estatal de Venezuela (Pdvsa) para rehabilitar cinco antiguos campos petroleros.

El acuerdo se firmó el 17 de abril para la explotación de los campos situados en territorio venezolano.

LNG Energy Group is excited to announce we have conditionally been awarded two Productive Participation Contracts (“CPPs”) to develop and produce hydrocarbons in Venezuela. Read more herehttps://t.co/9w6Vo1E15N

