A lo largo de 95 años de historia del Premio Oscar, o sea hasta 2023, se han acumulado un buen número de curiosidades en el ramo de nominados y ganadores, de todos los renglones que se vienen premiando, algo muy publicitado año a año, pero más allá de todo, están las Galas de Premiaciones y con ello, múltiples momentos estelares, que están ahí para ser recordadas, desde que las ceremonia de premiación comenzó a televisarse, porque los productores empezaron a idear cosas ingeniosas.

inicialmente se transmitía para el público estadounidense, pero con los años este show del Séptimo Arte mundial, empezó a tener relevancia hasta el punto de comercializarse los derechos de transmisión, para todo el mundo (incluyendo Venezuela, a través de Venevision).

Los presentadores del Oscar, a lo largo de tiempo

Desde 1953 se viene transmitiendo dicha premiación, la primera cadena estadounidense en pasarlo fue la NBC.

A raíz de tener derechos televisivos, se buscaron figuras llamativas para la conducción de las premiaciones, sin duda, el más prolífico de los presentadores ha sido Bob Hope, sumando 19 oportunidades. Esto le incluye varias premiaciones no televisadas (entre 1940 al 46), siendo Bob Hope el primer animador de la primera gala en transmitirse en directo en 1953, para cerrar el ciclo en 1978, con sus acostumbrados chistes sobre la industria y los postulados, etc.

En segundo lugar esta Billy Crystal, con 7 shows, luciéndose también en sus monólogos de humor (1990, 1993, 1997, 1998, 2000, 2004 y 2012). En una oportunidad impresiono a todos, porque abrió el show, caracterizando al personaje de Hannibal Lecter (rol, que a la postre le dio el Oscar a Sir Anthony Hopkins a Mejor Actor).

También poseen el honor de haber asumido la conducción del Oscar, por citar, el comediante Jerry Lewis como Frank Sinatra (vistos en las galas, de los años 60), la actriz Whoopie Goldberg (1994, 1996, 1999 y 2002), Steve Martin (2001, 2003 y 2010, en esta última compartió co-animación con Alec Baldwin), James Franco y Ann Hathaway (2011), el comediante Chris Rock (2005 y 2016), Hugh Jackman (2009), Neil Patrick Harris (2015), etc.

También han tenido participaciones algunos presentadores de la televisión estadounidense, o sea Jhonny Carson, Jon Stewart, Ellen De Generes (recordada por siempre, por lograr un selfie y hacer que comieran piza en el teatro) y por supuesto Jimmy Kimmel, quien por cuarta vez asumirá la responsabilidad, de este año (edición 96).

Se recuerdan galas hasta con tres y cuatro animadores, ejemplo de ello, cuando Liza Minelli, Walter Matthau, Richard Pryor y Dudley Moore condujeron la premiación de 1983. En 1987 presentaron el show Goldie Hawn, Chevy Chase y Paul Hogan, o más recientemente, ver a Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes, como las anfitrionas de la Noche del Oscar, en su edición 94.

Las puestas en escenas de las «canciones nominadas» de los años 80 y 90, le dieron sonoridad a las galas

A lo largo de los años se han presenciado shows lleno de emociones, sorpresas y de alguno que otro número musical de apertura, pero prioritariamente todo esta centrado en las interpretaciones de las cinco canciones postuladas (año a año), sobre esto último, se puede decir que las décadas de los ochenta y noventa fueron relevantes, por contarse con excelentes coreografías y escenografías súper vistosas, para las puestas en escenas de las canciones nominadas, paralelamente, se contaron con actuaciones sobrias.

A lo largo de tales décadas se dieron cita en el escenario del Oscar, grandes referentes de las música pop, fue así como en la 55 edición del Oscar, Joe Cocker & Jennifer Warnes cantaron “Up were belong” del film «An Officer and a Gentleman» (1982).

Irene Cara cautivo a todos con su canción «Flashdance…What a Feeling» de la cinta “Fama” (1983), en otro tanto, Ray Parker, JR, interpreto el rítmico tema de «Ghostbusters», en medio de una escenografía alusiva al film del mismo nombre, con una gran coreografía de fantasmas y la participación especial del actor James Coco (1984, https://www.youtube.com/watch?v=mifNzspOweU)

Madonna cautivo a todos en 1991, con su sugestiva interpretación de “Sooner or Later” del film “Dick Tracy” (https://www.youtube.com/watch?v=W6YhRXx0N28).

Paralelamente consiguieron maravillar las presentaciones de Lea Salonga y Brad Kane, cantando el tema romántico “A Whole New World”, en un escenario colmado de colorido total, al igual como se vio en la cinta animada “Aladino”(1993), Bruce Springsteen presento la canción nominada y ganadora, “Streets of Philadelphia” del film “Philadelphia” (1994,https://www.youtube.com/watch?v=362SVFvDuYk ),

Elton John deslumbro al piano, con “Can You Feel The Love Tonight” de la cinta “El Rey León” (1995), también se llevo todos los aplausos, el cantautor Phil Collins al interpretar “You’ll Be In My Heart” de “Tarzán”(1999).

En la ceremonia 64 del Oscar, de 1992, la genial Angela Lansbury presento dos canciones postuladas del film “La Bella y la Bestia”, o sea “Belle” y “Be our guest”, las cuales tuvieron excelente escenografía, perfectamente entrelazadas y en el escenario para interpretarlas, Paige O’Hara, Richard White y el gran actor Jerry Orbach.

Del trio, destaco enormemente Jerry Orbach con su tema “Be our guest” ( https://www.youtube.com/watch?v=Y0vmTIPur_g) .

“La bella y la bestia” de Disney, recibió un buen número de postulaciones, tan solo tres distinguieron a tres de las canciones de esta banda sonora, las antes mencionadas y por supuesto, la canción “Beauty and The Beast». Esta se presento de manera individual, que fue cantada por Celine Dion, Peabo Bryson y la polifacética Angela Lansbury (https://www.youtube.com/watch?v=oJqKGusqu8o)

Más recientemente esta como el reconocido actor mexicano con excelente proyección internacional, Gael Garcia Bernal, llego a la gala del Oscar, para ser parte de la puesta en escena del tema “Remember me” del film “Coco”, en compañía de Miguel y la reconocida Natalia Lafourcade (https://www.youtube.com/watch?v=OAaw5pa1DuM), cuyo tema formo parte de la edición 90 del Oscar, presentada en 2018.

Al año siguiente, impactaron Bradley Cooper y Lady Gaga, al ofrecer una emotiva interpretación del tema “Shallow” de “Nace una estrella”, (https://www.youtube.com/watch?v=JPJjwHAIny4).

En la gala 94 del Oscar, se robo el show Sebastián Yatra, quien canto “Dos Oruguitas” de la cinta “Encanto”.

Sin duda décadas de buena música, con ello memorables momentos en la Noche del Oscar, que siguen estando en el recuerdo de todos.

Mención especial para el recordado y genial Robin Williams, que interpreto el tema de “Blame Canada”, en el año 2000. Una canción postulada, perteneciente al sountrack del irreverente film animado “South Park: Bigger, Longer & Uncut”.

(https://www.youtube.com/watch?v=ip5OWcoE6GE)

Tres momentos recientes y llamativos

En primer lugar, el desagradable momento en que el actor Will Smith, le dio una bofetada a Chris Rock, quien debía presentar tan solo, la categoría de Mejor Documental Largo.

Es normal que todo co-animador, tenga a bien decir unas palabras y proceder luego al anuncio de los postulados y del ganador.

El comediante Chris Rock tuvo palabras hilarantes sobre Javier Bardem y Penélope Cruz, para posteriormente bromear sobre la calvicie de la esposa de Smith, Jada Pinkett Smith, cosa que provoco la ira en Will Smith, quien subió al escenario y con la misma, bofetada a Chris, y seguidamente una serie de insultos (subidos de tono). Este mal momento, pero que es parte de la Historia del Oscar, sucedió en la edición 94, o sea el 27 de marzo de 2022.

En segundo lugar, la confusión que marco el anuncio de la Mejor Película de la edición 89, que tuvo lugar en el teatro Dolby de Los Ángeles, el 26 de febrero de 2017.

Llegaba el momento de conocer la Mejor Película 2016/17, una categoría de lujo, que correspondió presentarla la actriz Fay Dunaway como el polifacético Warren Beatty.

Tras el anuncio de los postulados, tanto Warren como Fay abren el sobre y tras cierta demora, dicen que The Oscar goes too… “La La Land”. Por supuesto que todo el equipo de producción sube al escenario y comienzan agradecer. Oh sorpresa, la producción de la gala interrumpe el momento y muestran el sobre correcto, diciendo que realmente la cinta ganadora era «Moonlight» y no “La La Land”.

Confusión, decepción y alegría repentina, se sumo en ese momento, y así concluyo la gran noche dorada de Hollwyood, número 89. A los días, se dijo que a la pareja de co-presentadores, se les dio el sobre equivocado, el de Mejor Actriz y no el de Mejor Película.

En tercer lugar, un grato momento se evidencio el 2 de marzo de 2014, cuando la presentadora de la gala, Ellen Degeneres, decide bajar del escenario del teatro Dolby de Los Ángeles y ubicarse en las primeras filas, primero para obsequiar pizas a los presentes y al rato, tuvo la idea de que se debía realizarse un selfie, siendo Bradley Cooper el encargado de tomarla.

En esa icónica gráfica están reunidos Meryl Streep, Jared Leto, Angelina Jolie, Brad Pitt, Julia Roberts, Jennifer Lawrence, Kevin Spacey, Lupita Nyong’o (y su hermano), Channing Tatum y por supuesto Bradley Cooper como Ellen Degeneres.

10 años se han cumplido ya, de la realización de este selfie, que sumo 2,7 millones de retuits y dos millones de me gusta, sin duda, una de las gráficas más estelares y famosas del Premio Oscar, hasta la fecha.

Los opening del recuerdo

De los opening musicales más resaltante de las Galas del Oscar, que aun persisten en la memoria de muchos, es cuando Justin Timberlake hizo su entrada por la puerta principal del Teatro Dolby, hasta llegar al escenario central, cantando la muy sonora Can’t stop the feeling” (de la película “Trolls” y nominada), cuya presentación puso a todos los presentes de pie, un 26 de febrero de 2017.

Liza Minelli ha tenido el honor de ser protagonista de dos opening musicales, el primero ocurrió en la ceremonia de 1974, justo la gala 46 de la Academy Awards, donde rememoraba su paso por Hollywood, de cuando fue nominada al Oscar y finalmente consigue ganar por «Cabaret».

Todo un unipersonal musical, original de Kander & Ebb, lo que daba paso a la ceremonia de premiación.

«Oscar» Liza Minnelli – YouTube

De nuevo Liza Minelli es requerida para estar en otro comienzo y además, tuvo el rol de co-presentadora en 1983 (edición 55t), correspondiéndole compartir escenario junto a los actores Walter Matthau, Richard Pryor y Dudley Moore (con quien co-estelarizo la comedia “Arthur, el millonario seductor I y II”).

El arranque de dicha gala reunió a los cuatro co-anfitriones en una canción, siendo uno de los inicios más aplaudido por Hollywood.

The Opening of the Academy Awards: 1983 Oscars (youtube.com)

El ganador del Oscar, Joel Grey tuvo la responsabilidad de estelarizar un complejo musical de apertura, en la ceremonia de 1972.

Cuyo montaje que mostro los inicios del cine, pasando por el rodaje de una película muda a una sonora, para luego dársele un homenaje al genero musical, cuya sonoridad evoca el éxito de las películas de Fred Astaire y todo un guiño a «Mary Poppins», etc.

Un opening bien estructurado y de compleja producción

The Opening of the Academy Awards: 1972 Oscars (youtube.com)

La gran Angela Lansbury consiguió deslumbrar a todos, con gran glamour, versatilidad vocal y de bailarina, al abrir la gala número 45, efectuada en 1973.

En dicha presentación se muestra el trabajo tras cámaras a la hora de filmar una escena musical, sin duda, un estelar momento, para dar paso al presidente de la Academia (de aquel momento), Daniel Taradash y sub siguientemente a Clint Eastwood.

Angela Lansbury Opening the 45th Oscars in 1973 (youtube.com)

La gala 50 del premio dorado tuvo un comienzo realmente emotivo, con graficas del ayer, posteriormente la cantante y actriz Debbie Reynolds estelariza un musical vistoso, con lo cual se le da paso al escenario a un gran número de ganadores del Oscar.

Toda una reunión especialísima, por celebrar la gran noche del Oscar, número 50, entre los que se encontraban (por citar): la vestuarista Edith Head, el compositor John Williams, el realizador George Cukor, los actores Ernest Borgnine, Eva Marie Saint, George Kennedy, Reed Buttons, Joan Fontaine, Cloris Leahman, Rita Moreno, Burl Ives , Gregory Peck como la doblemente ganadora del Oscar, Bette Davis (un largo etc).

Seguidamente Bob Hope comienza su monologo hollywoodense, refiriéndose a los nominados de aquel año y con ello, el inicio a la gala, que tuvo lugar el 3 de abril de 1978 en el Dorothy Chandler Pavilion de Los Ángeles. Siendo para Bob Hope su última gala en animar.

Esta gran noche está en la memoria de los más llamativos opening, de estos premios.

The Opening of the Academy Awards: 1978 Oscars – YouTube

Hoy es la gran noche del Oscar 2023/24

Todo esta listo en Hollywood, para la entrega del Oscar en su edición 96, cuyo capítulo comenzó a escribirse el pasado 23 de enero con el anuncio de los postulados de las 23 categorías.

Por lo pronto la historia 96 se cerrara esta noche con ceremonia de premiación, que estará animada por Jimmy Kimmel, para luego extraerse lo mejor de lo mejor y sumarlo a la galería de grandes MOMENTOS que viene siendo noticia desde 1853 hasta ahora, rumbo a los años del premios.

Y con Jimmy, estarán esta noche en calidad de co-anfitriones