La fiscal Luisa Ortega estará este viernes en La Haya para ampliar la denuncia que presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI), una documentación que incluirá pruebas que vinculan presuntamente al presidente Nicolás Maduro, con el asesinato de Óscar Pérez.

Ortega, quien participó en Ginebra en un debate sobre la crisis venezolana con motivo de la proyección del documental “Mujeres del caos venezolano” en el Festival de Cine y el Foro Internacional sobre los Derechos Humanos (FIFDH), dijo a Efe que sí incluirá en su denuncia ampliada las evidencias sobre el asesinato de Pérez.

El expolicía venezolano que se alzó contra el Gobierno fue abatido junto a seis compañeros en un operativo de seguridad en enero.

Ortega, que vive en el exilio, recordó que ella denunció ante la CPI no solo las manifestaciones de 2017, sino también los asesinatos ocurridos de 2015 a 2017, así como torturas y detenciones arbitrarias, entre otros delitos,

Lamentablemente, dijo Ortega, la fiscal del alto tribunal de la ONU, Fatou Bensouda, solo abrió el examen preliminar sobre las protestas del año pasado.

“Nosotros creemos que debió haber investigado con respecto a todos esos elementos (que denunciamos), porque es muy grave lo que se denuncia en el escrito mío y que acompañé de evidencias”, dijo.

Ortega se mostró además convencida de que Interpol, como organismo “muy serio” que es, emitirá la orden de detención internacional o alerta roja contra el presidente venezolano por presuntos delitos de corrupción relacionados con la constructora Odebrecht que Ortega ha solicitado al Tribunal Supremo en el exilio, si éste así lo ordena.

Ortega aseguró que su destitución está viciada de nulidad, por lo que sigue siendo fiscal general y “así me han reconocido los distintos fiscales del planeta con los que he interactuado”.

Además el Tribunal Supremo en Venezuela es ilegítimo y el legítimo es el que está en el exilio, sostuvo.

“En consecuencia, todas las acciones que yo ejecute y solicite al Tribunal Supremo en el exilio deben ser reconocidos por todas las autoridades de los países que desconocen la Asamblea Nacional Constituyente (ANC)”, subrayó.

“Y si además los países quieren colaborar con la restitución de la democracia, el Estado de derecho y las libertades en Venezuela, lo propio sería apoyar esta decisión” de pedir la detención de Maduro en caso de que el Supremo en el exilio así lo acuerde, enfatizó.

Ortega consideró asimismo que ella, como demócrata, cree en las elecciones, pero insistió en que el proceso electoral convocado por el presidente de Venezuela para el próximo mayo es uno en el que no se dan las condiciones de igualdad para todos los participantes.

“Como están violando la Constitución y la ley, no hay transparencia, no hay igualdad y no hay respeto. Y eso va a ser un fraude que va a ratificar a Maduro en el poder”, sostuvo.