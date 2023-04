Rosalía Urrea contó que a Leoner Azuaje se lo llevaron de su casa el 14 de este mes, ella estuvo seis días sin saber de él. « Fuimos al Sebin y nos tiraron la puerta en la cara , nunca nos dieron respuesta. Fuimos a la Fiscalía, al Ministerio Público, y nos cerraron las puertas, nadie me dijo nada de mi hijo. Yo pido justicia porque un hombre intahable, el lo que hizo fue servir a mucha gente».

Lee también: Dos fiscales investigarán la muerte en custodia de Leoner Azuaje, presidente de Cartones de Venezuela acusado de corrupción

Madre de Leoner Azuaje pide justicia para su hijo

La compañera sentimental de Azuaje, Claudia Pimentel, también se pronunció a través de las redes sociales. «Envío este video porque estoy solicitando resguardo para mi vida, la de mis hijas, mi suegra y mi cuñada. Este video es neesario porque no sé qué esta pasando».

Pimentel también contó lo que pasó. «A mi esposo se lo llevaron a declarar el viernes en la noche y desde entonces no se nada de él, no nos dejan llegar a él. El domingo en la madrugada aparece siendo presentado con cargos, necesito saber qué pasó».

La mujer solicitó protección a la fiscalía venezolana y también al gobierno peruano, por cuanto ella tiene esa nacionalidad, al igual que sus hijas. También pidió a la embajada española apoyo para su suegra y su cuñada.

Le asusta el movimiento en redes sociales, al punto que la obligó a resguardarse. «Yo necesito que los fiscales me ayuden y resguarden mi vida, la de mis hijas, mi suegra y mi cuñada, las mujeres vinculadas a Leoner. A mi no me interesa nada más que eso y que nos expliquen por favor qué está pasando».