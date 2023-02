Nicolás Maduro puso en duda este miércoles la vuelta al diálogo que su Gobierno sostiene con la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria, y que se lleva a cabo en México, por considerar que no hay certezas ni garantías por parte de los antichavistas para la negociación.

“Si no pueden cumplir un acuerdo que se conversó durante meses, que se firmó con garantes internacionales, con veedores internacionales, ¿qué garantías, qué certeza, qué motivación puede tener el Gobierno revolucionario (…) para volver a sentarse en una mesa con ese sector? Ninguna”, dijo Maduro durante su participación en un programa transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El mandatario acusó a la Plataforma Unitaria de incumplir con su palabra al no concretar el Segundo Acuerdo Parcial para la Protección del Pueblo Venezolano, firmado en noviembre por ambas partes y que contempla la recuperación de recursos retenidos en el sistema financiero internacional debido al bloqueo.

“Es la realidad de un sector que no tiene palabra, que llamaron a las sanciones, que llamaron a la invasión, que ahora tratan de pedir perdón y lavarse la cara, que se sientan a hablar por el llamado que hemos hecho, que firman un acuerdo por 3 mil 200 millones que no lo cumplen, no lo reconocen”, insistió.

El pasado 6 de febrero, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación oficialista en el diálogo con la oposición, aseguró que el cumplimiento de lo acordado en la mesa de negociaciones se ha retrasado debido a trabas impuestas por EE.UU.

Entonces, explicó que las partes están “en el proceso de ver cómo se cumple” con el acuerdo, que consiste en la creación de un fondo fiduciario manejado por Naciones Unidas para invertir en áreas como la salud y la educación.

En las últimas semanas, las delegaciones del chavismo y la oposición se han acusado mutuamente de obstaculizar el cumplimiento de lo acordado, lo que mantiene en suspenso la continuidad de las conversaciones en México. EFE