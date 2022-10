Navegantes del Magallanes inició su pretemporada de cara a la temporada 2022-23 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).



Reseñó Líder en Deportes que el equipo contó con la presencia de un amplio grupo de jugadores que se congregaron en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia.



El equipo dio a conocer la noticia a través de las redes sociales, donde le dieron la bienvenida a los peloteros para esta nueva campaña donde buscarán el título invernal.



Entre las figuras presentes se encuentran Alberth Martínez (OF), Rayder Ascanio (IF), Erick Leal (LD), Anthony Vizacaya (LD), Nivaldo Rodríguez (LD) y Cristian Alvarado (LD).



Además, el resto de jugadores reportados lo completan:



Humberto García (OF)

Jose Tello (C)

Luis Álvarez (C)

Ricardo Paulini (IF)

Luis Ojeda (LD)

Jose Martinez (LD)

Angel Acevedo (LD)

Jose Guzman (LD)

Luis Candelo (LD)

Alberto Sojo (LD)



Navegantes del Magallanes dará inicio a su temporada en Valencia contra los Tiburones de La Guaira el próximo 22 de octubre. Su primer juego como visitantes será justamente ante los salados el 25 del mismo mes.



Con información de liderendeportes.com