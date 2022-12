Por Sulay Garcia

El video de dos jóvenes que lanzaban un perro desde un puente puso, hace pocas semanas, al estado Apure en las noticias y en las redes sociales del fiscal Tarek William Saab. Es una muestra del maltrato y abandono de animales domésticos que se evidencia en las calles y mercado municipal de San Fernando.

Rafael Díaz Padrón, habitante del sector Los Bloques de San Fernando, nota que varios de los perros que llegan a su comunidad parecen haber sido abandonados por quienes los tenían como mascotas, reseña Crónica Uno.

“Son perros que vienen de otras partes, no sabemos ni de dónde, que se quedan por el trato que les damos. Aquí vienen dos bastante bonitos, se ve que eran de buena casa”, comenta Díaz Padrón.

La mayoría de los perros que se encuentran en la Misión Nevado Apure, institución gubernamental que protege a los perros, han sido víctimas de maltratos, dijo una fuente cercana al organismo que pidió la reserva de su nombre.

En la Misión Nevado hay varios perros rescatados que aguardan por adopción. A una le pusieron por nombre Milagro por su asombrosa recuperación, relata la fuente.

Otro es Pirata, un perro que llegó casi al borde de la muerte, atropellado por un carro. “Lo operaron, pero no lo pudieron recuperar completamente, por eso, quedó renco y lo llamaron Pirata”, dijo la fuente.

También está Jerry, un poodle abandonado por sus dueños en la pandemia, que perdió su ojo derecho. Su sufrimiento conmovió a los vecinos de Los Bloques que lo acogieron como mascota comunitaria durante meses y, hace casi un año, una familia del bloque 6 lo adoptó.

Maltratadores en la mira

La Misión Nevado junto con la Fiscalía 11 atendieron el caso de un perro abandonado cerca del mercado municipal de San Fernando.

“Le brindamos atención médica, vitaminas, vacunación y se exhortó a los propietarios a que estuvieran más atentos a este animal ya que, este tipo de maltrato, acarrea sanciones”, relató Patricia Hernández, fiscal 11 de Ambiente, Delito Ambiental y Delitos Contra la Fauna Doméstica del Estado Apure.

La Fiscalía recibe denuncias por vía ordinaria o anónima y hace seguimiento a casos por redes sociales. “Mostramos (en redes) lo que hacemos para que la gente le baje el nivel al maltrato”, añade.

El ente trabaja en la modificación de la ley para extender la pena en estos casos, que actualmente es máximo 45 días de prisión o 100 unidades tributarias.

La fiscal indicó que no está autorizada para revelar el número de casos que maneja y la Misión Nevado no otorgó la entrevista solicitada por Crónica.Uno para conocer las estadísticas del organismo.

Según la Red de Apoyo Canino, RAC, en Venezuela hay más de un millón de perros y gatos en la calle y “son el blanco elegido para aprender a herir con armas blancas y a disparar con armas de fuego”.

Los perros de la calle o mascotas abandonadas buscan alimento entre la basura. Foto: Sulay García.

Más conciencia y ayuda

La médico veterinaria Dulce Jaramillo, en Biruaca, y Leonor Rodríguez, su asistente, ponen agua y perrarina frente a su local para que los perros que están en la calle puedan alimentarse.

Otros habitantes de la zona emulan el gesto de Jaramillo y le envían fotos para que ella las suba a sus redes sociales. “Ahora tengo patrocinadores que me hacen llegar alimento concentrado”.

Teresa Sánchez, habitante de San Fernando, opina que la crianza influye en cómo se trata a los animales. “Yo viví con perros, gatos, cochinos y pollos desde niña, pero si entraban a la casa los espantaba con el mandador (rejo) que tenía mi abuela y así lo hacíamos todos en la casa”, recuerda.

En su adolescencia su madre le despertó la sensibilidad por los animales después que Teresa le vació agua hervida a Perro Negro porque metió el hocico en el agua.

“Mi mamá me dio una pela por lo que hice y me obligaba a quitarle los gusanos y a curarlo. Cuando lo curaba lloraba el perrito y lloraba yo”, se lamenta.

A pesar de las noticias sobre el aumento de maltrato y abandono, hay quienes empiezan a tomar conciencia del trato digno hacia los perros en los últimos años, afirman varios capitalinos.

Hace 30 años, cuenta el historiador Hugo Arana, la extinción de perros indigentes la hacía el Estado como profilaxia.

Antes, cuando había muchos perros callejeros, los envenenaban y un camión pasaba por las calles tocando una campana para recoger los perros muertos y botarlos”, relata Arana.

Sánchez indica que la mera visibilización del maltrato y abandono, la condena pública y el procesamiento judicial de maltratadores es un avance significativo. Asimismo hay que enseñar a los niños a tratar y cuidar bien a los animales.

Rafael Díaz Padrón dice que “quien no quiere a un perro y a un niño, no quiere a nadie” y por eso, no cree en campañas sino en el ejemplo.

“Aunque la escuela enseñe al muchacho a cuidar el planeta, animales y plantas, si ve que en su casa sus padres le pegan al perro y lo tratan de mala gana, él lo multiplicará”, asevera el educador.