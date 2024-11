Mareas altas en costas venezolanas

Recientemente vimos por redes sociales y grupos de WhatsApp fotos y videos sobre el nivel del agua del mar inusualmente altas.

No faltaron decenas de hipótesis como tsunamis, anunció de lluvia, etc.

La luna y el sol son, principalmente los responsables, entre otras, del nivel del mar. "Pleamar" fue lo que apreciamos en las costas, es decir, un nivel alto. Lo contrario se conoce como "bajamar". Los meteorólogos lo llaman "marea viva".

Lo importante es saber que no se debe generar alarma ya que este fenómeno no tiene vinculación con lluvias fuertes, mar de leva, mar de fondo, etc.

Es un evento de aparición cíclica que hace pocos años no era tan difundido como ahora que tenemos redes sociales y la información en general se viaja a una velocidad impresionante, sumándole que este tipo de fenómenos es altamente llamativo para todos por estar las construcciones en nuestro pais pegado a las costas por ser ecuatorial y por tanto, aguas calidas.

Consulte cuentas y personas de credibilidad ante cualquier duda en este tipo de fenómenos.