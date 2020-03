Un médico que trabaja en un hospital de Lombardía, una de las regiones italianas más afectadas por la enfermedad del coronavirus, relató este lunes en una entrevista con el periódico Corriere della Sera detalles de la lucha contra la epidemia.

Contó que Italia ya se convirtió en el país con mayor índice de mortalidad por el covid-19. Para este 9 de marzo, las autoridades contabilizaron 463 muertos y 7.985 casos de contagio: una tasa de mortalidad del 5,8 %, casi 1 de cada 20.

Esta situación crítica lleva a que los médicos del país transalpino tengan que elegir a quién tratar y quién no, “según la edad y las condiciones de salud, como en todas las situaciones de guerra”, declaró al diario Christian Salaroli, médico especializado en anestesia y reanimación del hospital Papa Giovanni XXIII de Bérgamo, en el norte de Italia.

Añadió que los facultativos deben seleccionar de entre los pacientes más gravemente enfermos quiénes podrán o no acceder a la reanimación mecánica por intubación. Los pacientes con neumonía viral y con insuficiencia respiratoria aguda se colocan primero en ventilación no invasiva (VNI), usando una máscara de oxígeno.

“Estamos obligados a elegir en un máximo de dos días. La VNI es solo una fase, el primer paso. Dado que, desafortunadamente, existe una desproporción entre los recursos hospitalarios, las camas de reanimación y los pacientes críticos, no todos pueden ser intubados”, lamentó Salaroli.

Adulto mayor no es la prioridad

“Si una persona entre 80 y 95 años tiene insuficiencia respiratoria grave, es probable que no sigamos adelante. Si tiene insuficiencia multiorgánica en más de tres órganos vitales, significa que su tasa de mortalidad es del 100 %”, señaló el especialista, agregando que “decir que no se muere por el coronavirus es una mentira” que lo “llena de amargura”.

Salaroli no es el único que se siente devastado por la situación. “Le puede pasar tanto al responsable como al joven médico que acaba de llegar tener que decidir el destino de un ser humano”, contó. “Muchos colegas están sufriendo una presión emotiva excesiva. He visto llorar a enfermeros, hombres y mujeres, con 30 años de experiencia”.

Al ser preguntado sobre la decisión del Gobierno italiano de poner en cuarentena a más de 15 millones de personas en el norte del país en un intento por contener la epidemia, Salaroli señaló que se trata de una medida “justa pero con una semana de retraso”.

Según el médico, lo que importa ahora es no salir a la calle. “Quédense en sus casas. No me canso de repetirlo. Veo mucha gente en la calle. La mejor respuesta a este virus es no dar vueltas por la calle. No se imaginan lo que está pasando aquí”, concluyó.

Con información de RT