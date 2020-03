Según Motorola está preparando su nuevo teléfono inteligente, “Motorola Edge+”, contará con una ‘pantalla de cascada’ y un agujero para la cámara tan pequeño que es casi invisible, de acuerdo con los ‘renders’ publicados el pasado jueves por el portal Pricebaba en colaboración con el filtrador OnLeaks.

Además, se presume que las característica más notable de este celular es su ‘pantalla de cascada’, término que significa que los bordes laterales de una pantalla están curvados de tal manera que no se puede ver ningún bisel del borde lateral. Sin embargo, sí tiene pequeños biseles en la parte superior e inferior.

Por otro lado, en cuanto a la pantalla, se puede observar que medirá entre 6,5 y 6,8 pulgadas con resolución de 2340 x 1080 píxeles y tendrá un escáner de huellas digitales incorporado. En su parte superior izquierda destaca una cámara frontal prácticamente invisible.

And today comes your very first look at which I assume will be launched as the #Motorola #MotoEdgePlus!

As usual, 360° video + gorgeous 5K renders + display size + dimensions, on behalf of my Friends over @Pricebaba -> https://t.co/uEY4uGUF9Y pic.twitter.com/ExcQQTpa13

— Steve H.McFly (@OnLeaks) March 5, 2020