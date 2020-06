Mientras que los casos de contagiados en el país por la COVID-19 continúan en ascenso, en las calles de la Gran Valencia no todos cumplen con las medidas de seguridad para evitar contagios.

El uso correcto del tapabocas pasó a un segundo plano para algunas personas, distanciamiento físico de un metro es inexistente, aglomeración a las afueras de locales comerciales y paradas repletas de pasajeros, es la escena que predomina en avenidas de Valencia y Naguanagua.

De acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para prevenir contagios es necesario lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, cubrirse con el antebrazo al toser o estornudar, evitar tocarse ojos, nariz y boca y mantener el distanciamiento físico entre personas por al menos un metro.

Pero en el centro de la capital carabobeña, avenida Lara y Plaza de Toros el protocolo de seguridad no se cumple.

Adriana Marval tiene miedo de contagiarse. Cada vez que sale de su casa se siente vulnerable pero debe salir a trabajar. “Me da miedo que haya alguien contaminado y no sepa. Esos autobuses van full de gente y no todo el mundo usa tapabocas. Yo salgo por necesidad”.

Falta información oficial

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, informó la noche de este jueves que el número de contagiados por la COVID-19 se elevó a 3484. En las últimas 24 horas se registraron 97 casos, de los cuales tres están en Carabobo.

El primer caso se trata de un hombre de 57 años, trabajador del servicio eléctrico que llegó del estado Zulia; se le suma una recién nacida de 9 meses y una mujer de 35 años. Sin embargo, se desconoce la ubicación de los mismos.

Madeleine González estaba en una parada repleta de pasajeros en la avenida Lara de Valencia, no usaba tapabocas y tampoco mantenía distancia social. Fue tajante en su respuesta: no cumple las medidas de protección porque no siente miedo de un posible contagio por COVID-19.

“El virus era la falta de gasolina, llegó la gasolina y todo el mundo salió a la calle. Además, todo el tiempo dicen que hay contagiados pero ni siquiera dicen dónde están para uno cuidarse. Yo conozco a nadie que tenga coronavirus así que no tengo miedo”.

Merli Bolívar conoce las medidas de protección pero no siempre las cumple. “A veces se me olvida el tapabocas y además, casi nunca tengo agua en mi casa para estarme lavando las manos a cada rato. Salimos a la buena de Dios”.

En Carabobo hasta la fecha se contabilizan siete casos de COVID-19.