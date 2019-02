View this post on Instagram

@migracioncol – En los últimos minutos Migración Colombia regresó a su país a cinco ciudadanos venezolanos quienes se encontraban, presuntamente, adelantando actividades que atentarían contra la seguridad ciudadana y el orden social. Los extranjeros fueron ubicados en un procedimiento conjunto entre Migración Colombia y la Sijín de la Policía Nacional, cuando se desplazaban abordo de un vehículo de placas venezolanas por la avenida Los Libertadores, al Noroccidente de la ciudad de Cúcuta. Lea el comunicado de prensa completo visitando el enlace publicado en nuestra biografía #SomosMigración#prensaweb Síguenos en instagram @prensaweb y tendrás noticias al Día – #regrann #prensaweb #entrevista #portuguesa #venezuela #likeforlikes #monagas #maturin #anzoategui