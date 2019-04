Algunos de los asistentes llegaron con banderas de su país y otros se quitaron sus camisetas blancas y comenzaron a batirlas en el aire mientras gritaban y cantaban.

La zona estuvo fuertemente custodiada por el Ejército colombiano y el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad), quienes llegaron hasta allí para evitar que la manifestación terminara en desórdenes.

El mayor Carlos Rozo Romero, quien dijo ser un oficial activo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), manifestó a periodistas que los militares exiliados le envían un saludo a aquellos que “se encuentran en este momento en pie de lucha a favor de la democracia en Venezuela”.

“Cuenten con nuestra solidaridad aquí, tengan por seguro que esto que están haciendo en este momento, este paso al lado correcto de la historia de Venezuela, se lo agradecerán nuestros hijos y los venezolanos que tanto claman por la libertad de nuestro país”, agregó emocionado.

Guaidó anunció en la madrugada de este martes que “la familia militar de una vez dio el paso” para unirse a él y conseguir “el cese definitivo de la usurpación” que considera que Nicolás Maduro hace del Gobierno.

“El Primero de Mayo, el cese definitivo de la usurpación empezó hoy”, asegura en un video publicado en la misma red social y en el que se le puede ver junto a un grupo de militares y al líder opositor Leopoldo López, que fue liberado hoy en Caracas, donde cumplía una pena de casi 13 años de prisión en régimen de arresto domiciliario.

En dicho video, Guaidó llamó a las calles a todos aquellos venezolanos que se han comprometido en las últimas semanas a manifestarse en las calles para exigir la salida de Maduro.

Desde temprano el tránsito por el puente Simón Bolívar, que une a la ciudad colombiana de Cúcuta con la venezolana de San Antonio del Táchira, estuvo normal y por allí pasaron sin dificultades personas enfermas, niños y ancianos, los únicos a los que la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela (GNB, policía militarizada) permite cruzar.

El resto de las personas que quieren pasar la frontera se tienen que arriesgar por las trochas, como es el caso de Janeth Niño, una mujer que aseguró que con lo que ocurrió esta madrugada en Caracas “ya Dios se está acordando de nosotros”.

“Yo sabía que Dios no nos iba a abandonar, de verdad, ya esto es demasiado, no lo merecemos, cómo es posible que no tengamos qué comer (…) Lo que queremos es que Maduro se vaya, no queremos a ese individuo ahí, queremos que Venezuela sea libre”, afirmó a Efe.

En ese sentido, destacó que algunos de sus familiares acogieron el llamado de Guaidó y salieron a manifestarse contra Maduro, quien aseguró hoy que cuenta con la “total lealtad” de los jefes militares del país en vista del levantamiento liderado por el presidente interino. EFE