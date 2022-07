Héctor Rafael Briceño/ Diario de Los Andes

Es increíble que las autoridades nacionales se sigan mostrando apáticas al cumplimiento de los compromisos con los educadores venezolanos que incluye especialmente la Convención Colectiva.

Así lo asegura Gustavo Saavedra, presidente del Silet – Fenatev Trujillo, quien manifiesta que es inconcebible la demora que raya en la irresponsabilidad por parte del Ministerio de Educación y demás entes involucrados.

Los educadores trujillanos y venezolanos en general – señala el informante – estamos viendo con gran preocupación la irresponsabilidad por parte del ME al no cancelar en sus fechas correspondientes como es la primera quincena del mes de julio que es cuando corresponde el bono recreacional para los docentes jubilados y también el bono vacacional para los educadores activos. Mientras no llegan los pagos, impunemente los días siguen avanzando y las autoridades continúan insensibles.

Un gobierno indolente

Todos sabemos que este es un gobierno indolente que no le interesa la educación de los venezolanos y por eso mantiene en ascuas a todas las familias de educadores a nivel nacional. De estos algunos de sus integrantes están culminando estudios y requieren adquirir lo necesario para los actos de grado.

También podemos ver como el gobierno no muestra ningún grado de preocupación por el bienestar de los padres y madres de familia que en este caso y con gran dignidad, se desempeñan como maestras y maestros. Esta nueva irreverencia para los trabajadores educacionales, es la mejor muestra del desprecio gubernamental por el sector que responsablemente sigue trabajando para la mejor formación de las nuevas generaciones.

Dilatan Convención Colectiva

También nos dijo Gustavo Saavedra, que los educadores del país ya están impacientes, porque es público y notorio, que no se les haya dado respuesta y por si no fuese suficiente, el ME y el gobierno nacional, abiertamente dilatan la firma de la Convención Colectiva. Todos sabemos que solamente están aprobadas las clausulas sociales, pero no hemos avanzado con los tabuladores o cláusulas económicas.